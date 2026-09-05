Kraków Sport Film Fest: cztery dni pokazów filmowych poświęconych różnym dyscyplinom sportu

Kraków Sport Film Fest to cztery dni wyjątkowych pokazów filmowych poświęconych różnym dyscyplinom sportu. Widzowie zobaczą dokumenty, biografie mistrzów oraz pełnometrażowe fabuły opowiadające o sportowej rywalizacji, przekraczaniu własnych granic i zmaganiach z ludzkimi słabościami oraz siłami natury.

Pierwsza edycja Kraków Sport Film Fest to nie tylko pokazy filmów. Festiwal ma być okazją do spotkań z gwiazdami świata sportu i kina. Gala otwarcia odbędzie się 1 października, w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Festiwal rozpocznie się specjalny pokaz filmu "Eddie zwany Orłem", który swoją obecnością uświetni jego tytułowy bohater, legendarny skoczek narciarski Eddie "The Eagle" Edwards.

Na kolejne dni (2-4 października) sportowo-kinowe emocje przeniosą się na Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Po raz pierwszy w historii tego miejsca wybrane filmy wyświetlane będą na wielkim ekranie umieszczonym bezpośrednio na murawie.

Krakow Sport Film Fest materiały promocyjne

Kraków Sport Film Fest: co w programie?

Zgromadzeni na trybunach stadionu Wisły widzowie zobaczą m.in. złożony z wyselekcjonowanych fragmentów ponad 500 godzin materiałów archiwalnych dokument "Diego Maradona", oscarową klasykę "Rydwany ognia" z muzycznym motywem przewodnim Vangelisa oraz nieobecną do tej pory w Polsce opowieść o słynnym piłkarskim mentorze - "Bobby Robson: Więcej niż trener". Pozostałe projekcje będą odbywać się w specjalnie przygotowanej przestrzeni w strefach VIP.

W piątek i sobotę organizatorzy zapraszają na nocne pokazy filmów "Christy" i "Foxcatcher". W programie znalazły się także: kultowy "Szaleńczy zjazd" z młodym Robertem Redfordem, inspirowana biografią przedwojennego zapaśnika "Aria dla atlety" w reżyserii Filipa Bajona czy "Szybki jak błyskawica", na planie którego poznali się i zakochali w sobie Tom Cruise i Nicole Kidman. Pokazane zostaną również filmy dla młodych widzów: animacja studia DreamWorks "Turbo" oraz produkcja "Mistrzynie".

Kadr z filmu "Rydwany ognia" / fot. Krakow Sport Film Fest materiały promocyjne

Kraków Sport Film Fest to także kino dokumentalne. Będzie można obejrzeć nagrodzoną Oscarem produkcję National Geographic "Free Solo", film "Senna" oraz "Maiden" - inspirujące losy pierwszej kobiecej załogi, która wystartowała w regatach Whitbread Round the World Race.

Podczas festiwalu w spotkaniach udział wezmą m.in. Eddie "The Eagle" Edwards, mistrzyni świata w narciarskim freeridzie Zuzanna Witych, reżyser i operator filmowy, a także alpinista i taternik Marcin Koszałka oraz kierowca wyścigowy Kacper Sztuka.

Kraków Sport Film Fest odbędzie się w dniach 1-4 października. Więcej informacji oraz pełny program na oficjalnej stronie festiwalu.