Gaia Wise: córka aktorskiej pary

Gaia Wise urodziła się 4 grudnia 1999 roku w Londynie. Jest córką Emmy Thompson i Grega Wise'a. Para poznała się w 1995 roku na planie filmu "Rozważna i romantyczna". W tamtym czasie Emma była jeszcze żoną Kennetha Branagha, z którym rozwiodła się kilka miesięcy później. Thompson i Wise pobrali się w 2003 roku podczas kameralnej ceremonii w gronie najbliższych. Do dziś tworzą zgodne i szczęśliwe małżeństwo.

Gaia Wise rozpoczęła karierę aktorską już jako dziecko, choć początkowo rzadko pojawiała się na ekranie. W 2008 roku wystąpiła w filmie "Po prostu miłość", a następnie w "Pikniku z niedźwiedziami". Dopiero w ostatnich latach coraz częściej można ją oglądać w popularnych produkcjach: m.in. w serialu "Detektyw z Chelsea" oraz w animacji "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów", w której użyczyła głosu jednej z postaci.

W filmie "The Dead of Winter", którego premiera zaplanowana jest na koniec września, Gaia wystąpiła u boku swojej mamy, Emma Thompson. Zagrała młodszą wersję głównej bohaterki Barb, którą w dorosłym wcieleniu odtwarza właśnie Thompson.

Gaia Wise w rozmowie z agencją PA Media opowiedziała o pracy z mamą na planie filmu. "Byłam po prostu bardzo podekscytowana. Myślę, że cieszyło mnie przede wszystkim to, że mogłyśmy spędzić razem tyle czasu, bo przez cały okres zdjęć mieszkałam w Finlandii" - przyznała.

Na liście nadchodzących projektów młodej aktorki znajdują się trzy tytuły: pełnometrażowy film "A Book About Her" oraz krótkometrażowy "A Love Worth Fighting For", na podstawie którego powstaje również serial. Wise zagra w nich główne role.

Gaia Wise otwarcie mówi o swoich zmaganiach z chorobą

Swego czasu głośno było o zmaganiach Gai Wise z zaburzeniami odżywiania. W wieku zaledwie 16 lat zdiagnozowano u niej anoreksję.

"Prawie nie jadłam. Makaron z kolacji potrafiłam chować do kieszeni i rozrzucać go w ogrodzie. Ćwiczyłam po kilka godzin, również w nocy" - wspomniała w rozmowie z "The Sun".

Dodała, że raz zgłosiła się do ośrodka walki z zaburzeniami odżywiania, ale nie wspomina tego doświadczenia najlepiej. "To było miejsce, gdzie wmuszali w ciebie jedzenie i wypuszczali do domu. Nie była tam prowadzona żadna terapia" - przyznała.

Dlatego też dziś, tak bardzo podkreśla wagę terapii i właściwego podejścia do walki. Wise stara się nie tylko otwarcie mówić w mediach o swoich zmaganiach, nagłaśniając ten narastający problem. Gaia podkreśla jednak, że nie ma czegoś takiego jak "doskonały powrót do zdrowia".

"Dlatego tak ważne jest bycie szczerym wobec ludzi wokół ciebie. Nie należy żyć w poczuciu wstydu. Nigdy nie wstydź się tego, że chcesz być zdrowa. W końcu robisz to dla siebie" - zaapelowała w 2021 roku.

