Justyna Miś

Córkę Adama Sandlera zobaczymy w roli głównej w nadchodzącej komedii młodzieżowej Netfliksa. Film opowiada historię dwóch zupełnie różnych studentek, które zaczynają wspólne życie w akademiku. Premiera już w kwietniu.

Sadie Sandler z długimi, ciemnymi włosami, lekko uśmiechnięta, na tle rozmazanego napisu na ścianie.
Sadie SandlerJohn Nacion/Variety via Getty ImagesGetty Images

Do sieci trafił właśnie zwiastun najnowszej komedii młodzieżowej Netfliksa z Sadie Sandler w roli głównej. O czym będą "Współlokatorki"?

    "Współlokatorki": młodzieżowa nowość Netfliksa

    Film opowie historię Devon (Sadie Sandler), zagubionej, nieco naiwnej studentki pierwszego roku, która zaczyna studia i prosi pewną siebie oraz popularną Celeste (Chloe East), aby została jej współlokatorką w akademiku. Początkowo między dziewczynami rodzi się przyjaźń, jednak z czasem różnice charakterów i problemy Devon z wyznaczaniem własnych granic powodują narastające napięcie. Ich relacja stopniowo przeradza się w serię konfliktów i pasywno-agresywną rywalizację.

    Oprócz Sandler i East w filmie wystąpią także: Sarah Sherman, Natasha Lyonne, Nick Kroll, Storm Reid, Bailee Madison. Adam Sandler, ojciec Sadie, który jest także producentem filmu, zaliczy krótkie cameo.

    "Współlokatorki": zwiastun i data premiery

    Film "Współlokatorki" ukaże się 17 kwietnia na NetfliksieW sieci pojawił się zwiastun.

