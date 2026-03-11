Do sieci trafił właśnie zwiastun najnowszej komedii młodzieżowej Netfliksa z Sadie Sandler w roli głównej. O czym będą "Współlokatorki"?

"Współlokatorki": młodzieżowa nowość Netfliksa

Film opowie historię Devon (Sadie Sandler), zagubionej, nieco naiwnej studentki pierwszego roku, która zaczyna studia i prosi pewną siebie oraz popularną Celeste (Chloe East), aby została jej współlokatorką w akademiku. Początkowo między dziewczynami rodzi się przyjaźń, jednak z czasem różnice charakterów i problemy Devon z wyznaczaniem własnych granic powodują narastające napięcie. Ich relacja stopniowo przeradza się w serię konfliktów i pasywno-agresywną rywalizację.

Oprócz Sandler i East w filmie wystąpią także: Sarah Sherman, Natasha Lyonne, Nick Kroll, Storm Reid, Bailee Madison. Adam Sandler, ojciec Sadie, który jest także producentem filmu, zaliczy krótkie cameo.

"Współlokatorki": zwiastun i data premiery

Film "Współlokatorki" ukaże się 17 kwietnia na Netfliksie. W sieci pojawił się zwiastun.