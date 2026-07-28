Córka Toma Cruise'a oficjalnie odcięła się od ojca. Już zmieniła nazwisko

Patrycja Otfinowska

Oprac.: Patrycja Otfinowska

Głośne małżeństwo Toma Cruise'a i Katie Holmes od lat należy do przeszłości, a ich córka wkracza w dorosłość na własnych warunkach. 20-letnia Suri podjęła ostateczne kroki prawne i całkowicie zrezygnowała z nazwiska ojca.

Suri NoelleFelipe Ramales / SplashNews.comEast News

Suri Cruise jest owocem małżeństwa Toma Cruise'a i Katie Holmes. Aktorska para wzięła ślub w 2006 roku, a ich głośny związek przetrwał sześć lat. Po rozpadzie małżeństwa aktor został zobowiązany do wypłacania wysokich alimentów na rzecz córki - 400 tysięcy dolarów rocznie przez 12 lat, aż do ukończenia przez nią 18. roku życia w 2024 roku.

Po rozwodzie rodziców Suri Cruise postanowiła zamieszkać ze swoją matką w Nowym Jorku. Prasa wielokrotnie donosiła, że aktor przestał interesować się córką, całkowicie poświęcając się scjentologii. Dziś dziewczyna ostatecznie odcina się od ojca, decydując się na konkretne kroki prawne.

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Córka Toma Cruise'a zmienia nazwisko

Dziewczyna podjęła tę decyzję już jakiś czas temu - podczas zakończenia roku szkolnego w 2024 roku przedstawiała się nazwiskiem matki. Teraz podjęła kroki prawne, by oficjalnie odciąć się od powiązań z ojcem.

Według danych z rejestru wyborców, uzyskanych przez magazyn "People", 20-letnia studentka legalnie zmieniła nazwisko z Cruise na Noelle. Jako pierwszy informację tę podał serwis "Page Six".

Suri ma już za sobą pierwsze doświadczenia w show-biznesie. Pojawiła się w takich programach i produkcjach jak "The Insider", "Access Hollywood" czy "Taff", a także w filmie dokumentalnym "America's Book of Secrets".

Obecnie jest studentką Uniwersytetu Carnegie Mellon w Pittsburghu w Pensylwanii i wciąż utrzymuje bliski kontakt z matką, Katie Holmes, która nie ukrywa dumy z osiągnięć córki.

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