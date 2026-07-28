Suri Cruise jest owocem małżeństwa Toma Cruise'a i Katie Holmes. Aktorska para wzięła ślub w 2006 roku, a ich głośny związek przetrwał sześć lat. Po rozpadzie małżeństwa aktor został zobowiązany do wypłacania wysokich alimentów na rzecz córki - 400 tysięcy dolarów rocznie przez 12 lat, aż do ukończenia przez nią 18. roku życia w 2024 roku.

Po rozwodzie rodziców Suri Cruise postanowiła zamieszkać ze swoją matką w Nowym Jorku. Prasa wielokrotnie donosiła, że aktor przestał interesować się córką, całkowicie poświęcając się scjentologii. Dziś dziewczyna ostatecznie odcina się od ojca, decydując się na konkretne kroki prawne.

Córka Toma Cruise'a zmienia nazwisko

Dziewczyna podjęła tę decyzję już jakiś czas temu - podczas zakończenia roku szkolnego w 2024 roku przedstawiała się nazwiskiem matki. Teraz podjęła kroki prawne, by oficjalnie odciąć się od powiązań z ojcem.

Według danych z rejestru wyborców, uzyskanych przez magazyn "People", 20-letnia studentka legalnie zmieniła nazwisko z Cruise na Noelle. Jako pierwszy informację tę podał serwis "Page Six".

Suri ma już za sobą pierwsze doświadczenia w show-biznesie. Pojawiła się w takich programach i produkcjach jak "The Insider", "Access Hollywood" czy "Taff", a także w filmie dokumentalnym "America's Book of Secrets".

Obecnie jest studentką Uniwersytetu Carnegie Mellon w Pittsburghu w Pensylwanii i wciąż utrzymuje bliski kontakt z matką, Katie Holmes, która nie ukrywa dumy z osiągnięć córki.