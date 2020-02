Córka Stevena Spielberga aktorką porno

Mikaela Spielberg, adoptowana córka Stevena Spielberga i Kate Capshaw występuje w filmach pornograficznych. Jak informują amerykańskie media, zabiega także o licencję striptizerki w Tennessee.

Mikaela Spielberg (druga z lewej) z siostrą, ojcem oraz gwiazdami kina: Drew Barrymore i Ellen Page /Jeffrey Mayer/WireImage /Getty Images

"Mam dosyć pracy, która nie zadowala mojej duszy. Mam ochotę wykonywać to, co chcę, jestem w stanie 'zaspokoić' innych ludzi. (...) Szczerze mówiąc, naprawdę zmęczyło mnie to, że kazano mi nienawidzić swojego ciała - wyznała Mikaela Spielberg w rozmowie z US Sun.

Reklama

Córka Stevena Spielberga uważa się za artystkę. Jej profil w mediach społecznościowych jest dostępny jedynie dla osób pełnoletnich.



Aktorka zapewniła jednak, że nie będzie uprawiać seksu przed kamerą. Uważa, że byłoby to nie fair w stosunku do jej narzeczonego, grającego zawodowo w rzutki Chucka Pankowa.

Przypomnijmy, że Steven Spielberg i Kate Capshaw mają poza 24-letnią Mikaelą jeszcze czwórkę dzieci: Sashę, Sawyera, Destry Allyn oraz adoptowanego syna Theo.