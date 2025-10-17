Morgane Polanski występowała u boku największych gwiazd kina w takich produkcjach ojca, jak "Dziewiąte wrota", "Oliver Twist" czy "Autor widmo". Dzięki roli Giseli w "Wikingach" zwróciła uwagę filmowca Jamesa Marquanda. To on dostrzegł w niej przyszłą filmową Krystynę Skarbek.

"Skarbek": o czym opowiada film?

Film "Skarbek" inspirowany jest życiem polskiej agentki, która działała dla brytyjskiej tajnej służby Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE) - Krystyny Skarbek. O brawurze, nieustępliwości i dokonaniach "Jamesa Bonda w spódnicy" - jak zwykło się nazywać agentkę - w trakcie II wojny światowej krążyły legendy. A i jej życie prywatne miało kilka intrygujących momentów. Wiele wskazuje na to, że to właśnie Skarbek stała się inspiracją dla postaci Vesper Lynd w powieści "Casino Royale". Choć jej dokonań nie powstydziłby się i sam James Bond.

U boku Polanski wystąpiła plejada polskich gwiazd, w tym: Piotra Adamczyka, Agatę Kuleszę, Piotra Trojana czy Lecha Dyblika.

Morgane Polanski: to była jej wymarzona rola

Rola w szpiegowskim thrillerze wydaje się wręcz wymarzoną dla Morgane Polanski. W rozmowie z Maksem Behrem aktorka przyznała, że pracując nad rolą Krystyny Skarbek dostrzegła wiele podobieństw, które łączą ją i jej filmową bohaterkę:

"Moją pierwszą myślą po przeczytaniu scenariusza było: 'wow, to niemożliwe. Jak mogłam nie wiedzieć o jej istnieniu?' Jest Polką, mieszkała w Londynie, biegle mówiła po francusku, to szaleństwo. Nigdy wcześniej nie wiedziałam, z kim mogę się utożsamić, a tu pomyślałam sobie, że to jest stworzone dla mnie. Nigdy nie spotkałam się ze scenariuszem, w którym postać łączyłaby moje trzy narodowości".

Aktorka opowiedziała również o doskonałej współpracy z polskimi aktorami i wzajemnym zrozumieniu na planie:

"Praca z polską ekipą i aktorami była niesamowita. Zwłaszcza z Piotrem Adamczykiem. Miałam z nim wiele scen. Choć raczej nie gra w filmie aż tak dobrego bohatera, to jako człowiek był tam po prostu najmilszą osobą. Granie z nim było naprawdę niezwykłe. [...] Wyraźnie pamiętam też pracę z Agatą Kuleszą i naszą pierwszą próbę. Nie byłam na to gotowa. Ona była po prostu tak pełna na emocji, że dosłownie ja nie musiałam nic robić. Po prostu patrzyłam za nią też cały czas".

Polanski uważa, że Krystyna Skarbek powinna być inspiracją dla świata. Dzięki tej roli przekonała się, że należy otwarcie walczyć o swoje przekonania, nawet jeśli z tego powodu można zostać wykluczonym.

"Naprawdę uważam, że powinniśmy się od niej uczyć, żeby nie bać się mówić otwarcie o wszystkim i walczyć o to, w co się wierzy. Nawet jeśli rząd i świat mówią nam, żebyśmy tego nie robili" - mówiła w ekskluzywnym wywiadzie, który wyemitowano w "halo tu polsat".

Film "Skarbek" trafił na ekrany kin 3 października.

