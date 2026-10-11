Córka Jana Borysewicza zamieściła sprostowanie. Chodzi o jedną scenę filmu

"Mniej obcy": córka Jana Borysewicza szczerze o jednej scenie

"Chciałabym napisać małe sprostowanie do mojego ostatniego postu o ludziach, którzy opowiadają swoje życie tak, jak chcieliby je przeżyć, a nie tak, jakim naprawdę było…" - zaczyna swój wpis na Facebooku Joanna Borysewicz.

W kolejnej części Joanna Borysewicz odnosi się do jednej ze scen, jakie pojawiły się w filmie "Mniej obcy" w reżyserii Kristoffera Rusa, w której Jan Borysewicz prosi swoją pierwszą żonę, Danutę Borysewicz o drugą szansę. Zostaje odrzucony, ponieważ w życiu Danuty miał pojawić się inny mężczyzna.

"W związku z filmem o moim ojcu, który pojawił się na Netflixie, chciałabym odnieść się do jednej ze scen (nie do całego filmu), w której tata prosi mamę, żeby zaczęli od nowa".

"Zależy mi na tym, żeby sprostować jedną rzecz: moja mama nie miała nikogo, kiedy tata odchodził od nas. Chcę, żeby ta część naszej historii wybrzmiała zgodnie z prawdą. Chciałabym też powiedzieć coś od siebie, bo nie chciałabym, żeby ktokolwiek odebrał moje słowa jako atak na mojego ojca.

Mój tata jest i zawsze będzie bardzo ważną częścią mojego życia. Nasze relacje bywały różne, raz byliśmy bliżej siebie, innym razem dalej. Ale to jest mój ojciec i nigdy nie przestanę go tak traktować ani kochać. Nie pozwoliłabym sobie świadomie powiedzieć o nim czegoś złego czy niezgodnego z prawdą - czytamy na Facebooku.

"Byli ludźmi, mieli prawo popełniać błędy, podejmować złe decyzje i nie zawsze umieć sobie ze wszystkim poradzić. Ale oboje byli dobrymi ludźmi. I nie chciałabym, żeby ktokolwiek oceniał ich całe życie przez pryzmat jednego wydarzenia czy jednej filmowej sceny" - pisze Joanna Borysewicz.

"Mniej obcy": film o losach Jana Borysewicza

Film "Mniej obcy" śledzi losy zbuntowanego gitarzysty, którego pierwsze spotkanie z rockiem rozpala obsesyjne pragnienie stworzenia zespołu zdolnego dorównać idolom. Dzięki talentowi i bezkompromisowej determinacji bohater przechodzi drogę od skromnych początków do pozycji lidera jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych w kraju, Lady Pank, którego piosenki znają całe pokolenia.

"Reżyser Kristoffer Rus opowiada historię Jana Borysewicza: od młodzieńczej fascynacji gitarą, przez narodziny Lady Pank, wielką popularność zespołu, współpracę z Andrzejem Mogielnickim, po cenę, którą trzeba zapłacić za sukces. Jest więc PRL, bunt przeciwko systemowi, rock'n'roll, alkohol, rodzinne dramaty, konflikty, koncerty i autodestrukcja. Jest materiał na opowieść o artyście uwikłanym we własny mit. Tyle że scenariusz Wiktora Piątkowskiego i Joanny Kozłowskiej z tego bogactwa układa przede wszystkim serię obowiązkowych punktów biografii" - zauważył w recenzji Marcin Radomski.

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