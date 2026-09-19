Cillian Murphy od ponad dwóch dekad jest w związku z Yvonne McGuinness. Ich historia rozpoczęła się w latach 90., gdy aktor występował w sztuce Disco Pigs, która zyskała popularność zarówno w Irlandii, jak i za granicą. Wtedy jeszcze nie był rozpoznawalnym nazwiskiem, a jedynie obiecującym talentem na irlandzkiej scenie teatralnej.

To właśnie w tamtym okresie Yvonne dołączyła do niego podczas trasy po Dublinie, Londynie i innych miastach. W wywiadzie dla The Guardian Murphy wspominał ten czas jako jeden z najważniejszych w jego życiu.

"Ludzie, których wtedy poznałem, ukształtowali moje gusta i to, co chciałem robić w życiu. To wtedy poznałem moją żonę. Była z nami podczas trasy. To było niezwykle ekscytujące, mieliśmy po dwadzieścia kilka lat, próbowaliśmy odnaleźć swoje miejsce w świecie" - wspominał aktor.

W 2004 roku para sformalizowała swój związek i wkrótce powitała na świecie dwóch synów: Malachy'ego (2005) i Arana (2007).

Syn Cilliana Murphy'ego stawia pierwsze kroki przed kamerą

W ostatnim czasie coraz głośniej robi się o młodszym synu laureata Oscara. Aran Murphy pojawił się na premierze serialu "Youth" w Londynie, gdzie udzielał wywiadów. W nowej produkcji HBO zagrał u boku m.in. Sharon Horgan i Scarlett Rayner. Uwagę fanów zwróciło jednak przede wszystkim uderzające podobieństwo do słynnego ojca. Komentujący wskazują nie tylko na wygląd, ale również na głos, mimikę i sposób wypowiadania się młodego aktora.

Cillian Murphy Samir Hussein/WireImage Getty Images

Na platformie X pojawiły się komentarze: "Nie ma potrzeby wymieniać jego nazwiska; wszyscy wiecie, kim jest jego ojciec" oraz "Jego głos, mimika, wszystko w nim jest zupełnie jak u jego ojca. Cillian Murphy naprawdę powiedział: kopiuj-wklej".

Aran Murphy ma już na koncie kilka ról. W 2022 roku pojawił się w filmie "Lola" w reżyserii Andrew Legge'a. Teraz widzowie będą mogli oglądać go we wspomnianym serialu "Youth". Na tym jednak nie kończą się jego najbliższe projekty.

Już wkrótce do kin trafi "Klara i słońce" w reżyserii Taiki Waititiego, ekranizacja powieści Kazuo Ishiguro. Aran wciela się w Ricka, najlepszego przyjaciela Josie, granej przez Mię Tharię. Młody aktor został również obsadzony w "War" autorstwa George'a Kaya.

Cillian Murphy o swoich synach

Cillian Murphy i jego żona Yvonne McGuinness mają dwóch synów - starszego Malachy'ego i młodszego Arana. Aktor w jednym z wywiadów opowiadał o wyzwaniach, z jakimi mierzą się współcześnie młodzi ludzie.

"Jestem ojcem dwójki nastolatków i sam też byłem kiedyś młody, więc zdaję sobie sprawę, jak trudne może być dziś dorastanie w społeczeństwie" - powiedział Cillian w 2020 roku, jak cytuje "The Irish Sun". "Myślę, że dorastanie jest obecnie bardzo skomplikowane. Wiele rzeczy zmienia się w bardzo szybkim tempie i uważam, że włączenie empatii do programu nauczania byłoby doskonałym pomysłem".

Dodał: "Myślę, że młodzi ludzie na ogół są troskliwi i pełni empatii i chcą tacy być, ale jeśli w naszym systemie edukacji znalazłoby się coś, co podkreślałoby znaczenie tych wartości i dawało im odpowiednie narzędzia, uważam, że byłby to wspaniały pomysł".