Colin Farrell w nowym thrillerze psychologicznym Netfliksa. Kiedy premiera?
"Ballada o drobnym karciarzu" to najnowszy thriller psychologiczny Netfliksa z Colinem Farrellem w roli głównej. Za reżyserię odpowiada Edward Berger, który w ostatnich latach zachwycił publiczność takimi filmami jak "Na Zachodzie bez zmian" oraz "Konklawe".
Lord Doyle (Colin Farrell) ukrywa się w Makau. Spędza dnie i noce w kasynach, pijąc na umór i przegrywając resztki swoich pieniędzy. Gdy jego długi rosną w zastraszającym tempie, otrzymuje szansę ratunku od tajemniczej Dao Ming (Fala Chen), pracownicy kasyna, która skrywa własne sekrety. Jednak jego śladem podąża Cynthia Blithe (Tilda Swinton) – prywatna detektyw, gotowa skonfrontować Doyle’a z tym, przed czym ucieka. Gdy Doyle próbuje sięgnąć po odkupienie, rzeczywistość zaczyna go dopadać - czytamy w opisie Netfliksa.
Reżyserem thrillera psychologicznego "Ballada o drobnym karciarzu" jest Edward Berger, który odpowiada za sukces "Na Zachodzie bez zmian" oraz "Konklawe". Scenariusz autorstwa Rowana Joffé powstał na podstawie powieści Lawrence'a Osborne'a. U boku Farrella, Chen i Swinton występują: Deanie Ip, Alex Jennings i inni. Zdjęcia realizowano w Makau i w Hongkongu.
Film "Ballada o drobnym karciarzu" ukaże się na Netfliksie 29 października 2025 r. Do sieci trafił nowy zwiastun. Zobaczcie poniżej!
