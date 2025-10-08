"Ballada o drobnym karciarzu": co wiemy o nowym filmie Netfliksa?

Lord Doyle (Colin Farrell) ukrywa się w Makau. Spędza dnie i noce w kasynach, pijąc na umór i przegrywając resztki swoich pieniędzy. Gdy jego długi rosną w zastraszającym tempie, otrzymuje szansę ratunku od tajemniczej Dao Ming (Fala Chen), pracownicy kasyna, która skrywa własne sekrety. Jednak jego śladem podąża Cynthia Blithe (Tilda Swinton) – prywatna detektyw, gotowa skonfrontować Doyle’a z tym, przed czym ucieka. Gdy Doyle próbuje sięgnąć po odkupienie, rzeczywistość zaczyna go dopadać - czytamy w opisie Netfliksa.

Reżyserem thrillera psychologicznego "Ballada o drobnym karciarzu" jest Edward Berger, który odpowiada za sukces "Na Zachodzie bez zmian" oraz "Konklawe". Scenariusz autorstwa Rowana Joffé powstał na podstawie powieści Lawrence'a Osborne'a. U boku Farrella, Chen i Swinton występują: Deanie Ip, Alex Jennings i inni. Zdjęcia realizowano w Makau i w Hongkongu.

"Ballada o drobnym karciarzu": data premiery i zwiastun

Film "Ballada o drobnym karciarzu" ukaże się na Netfliksie 29 października 2025 r. Do sieci trafił nowy zwiastun. Zobaczcie poniżej!

Wideo "Ballada o drobnym karciarzu": Oficjalny zwiastun