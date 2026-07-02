Colin Farrell gwiazdą nowego filmu twórcy "Kneecap"

Twórca głośnego muzycznego filmu "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja" Rich Peppiatt po raz kolejny podejmie temat związany z szeroko pojętą historią Irlandii. Gwiazdą jego najnowszego filmu "Bad Bridget", który powstanie dla platformy Netflix, będzie Colin Farrell.

W produkcji wystąpią również m.in. Steve Coogan, Charlie Heaton, Emilii Jones, Alison Oliver, Domhnall Gleeson, Himesh Patel, Niamh Algar oraz Simone Kirby. Zdjęcia rozpoczną się w lipcu w Irlandii Północnej.

Scenariusz filmu został zainspirowany książką Elaine Farrell i Leanne McCormick "Bad Bridget: Crime, Mayhem, and the Lives of Irish Emigrant Women" ("Przestępczość, chaos i życie irlandzkich emigrantek"). Jak informuje PAP, jej akcja rozgrywa się w XIX wieku w ogarniętej głodem Irlandii i skupia się na losach dwóch sióstr, które wyruszają do Ameryki. Po przybyciu do Nowego Jorku dołączają do grona innych irlandzkich kobiet, tzw. "Bridgetek", siejących zamęt w mieście.

Mianem "Bridgetek" określano popadające w konflikt z prawem irlandzkie emigrantki. Ich historie nie są znane, ponieważ odbiegały od utrwalonego wizerunku pobożnych i pracowitych kobiet. Badania historyczne wskazują jednak, że były ważnym elementem nowojorskiego półświatka przestępczego.

"Kneecap. Hip-hopowa rewolucja" [trailer] materiały prasowe

Poprzedni film Peppiatta, "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja", okazał się jednym z największych sukcesów w historii irlandzkiego kina. Zdobył Nagrodę Publiczności na festiwalu Sundance, stał się najbardziej kasowym tytułem irlandzkojęzycznym wszech czasów, reprezentował Irlandię w wyścigu o nominację do Oscara, a także triumfował podczas gali British Independent Film Awards.