Henry Tadeusz Farrell jest synem Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella. Para poznała się w 2008 roku na planie filmu "Ondine". Ich związek nie przetrwał próby czasu - aktorzy rozstali się w 2010 roku, jednak pozostają w dobrych relacjach i wspólnie wychowują syna.

Przez wiele lat rodzice dbali o prywatność Henry'ego i starali się chronić go przed zainteresowaniem mediów. Większą uwagę fotoreporterów przyciągnął w 2023 roku, kiedy pojawił się u boku ojca na gali rozdania Oscarów. Colin Farrell był wówczas nominowany za rolę w "Duchach Inisherin". Później nastolatek towarzyszył aktorowi również podczas premiery serialu "Pingwin".

Colin Farrell zabrał syna na Grand Prix Las Vegas

Colin Farrell ponownie pojawił się publicznie w towarzystwie Henry'ego Tadeusza. Tym razem ojciec i syn wybrali się na Grand Prix Las Vegas, jedną z najbardziej prestiżowych imprez w kalendarzu Formuły 1.

17-latek towarzyszył sławnemu ojcu na torze Las Vegas Strip Circuit. Jeszcze przed rozpoczęciem treningów obaj przyglądali się przygotowaniom do wyścigu. Później zajrzeli za kulisy rywalizacji, odwiedzając garaż zespołu Oracle Red Bull Racing.

Colin Farrell i Henry Tadeusz Farrell ARNOLD JEROCKI Getty Images



