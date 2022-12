Colin Farrel chciał uwieść Elizabeth Taylor? Był młodszy aż o 44 lata!

"Było w niej o wiele więcej, niż mogliśmy zobaczyć" - z tą myślą Kate Andersen Brower podjęła się wyzwania sportretowania legendy kina, Elizabeth Taylor. W pierwszej, autoryzowanej biografii aktorki, zatytułowanej "Elizabeth Taylor: The Grit & Glamour of an Icon" autorka portretuje pracującą matkę, kobietę szukającą miłości i ofiarę przemocy, która nigdy nie stawiała siebie w tej roli.

Colin Farrell i Elizabeth Taylor w 2009 roku /Alberto E. Rodriguez , Charley Gallay / Stringer /Getty Images