Jacoba Francisca Maria Smulders , bo tak właśnie brzmi pełne imię i nazwisko Cobie, urodziła się 3 kwietnia 1982 roku. Po zakończeniu nauki w liceum została odkryta przez agencję nastoletnich modelek. Na wybiegu pojawiła się w takich miastach, jak Nowy Jork, Paryż, Mediolan, Berlin, Ateny czy Tokio.



Po zakończeniu przygody z modelingiem postanowiła postawić na aktorstwo. Karierę rozpoczęła w wieku 20 lat od małej rólki w serialu science fiction "Jeremiah". Później oglądaliśmy ją w "Łowcach koszmarów", "Słowie na L" oraz "ABC Veritas", gdzie otrzymała pierwszą większą rolę.



Prawdziwą sławę zyskała jednak dzięki kreacji w kultowym dziś serialu "Jak poznałem waszą matkę". Smulders grała w produkcji od początku do końca, wcielając się w kanadyjską dziennikarkę telewizyjną Robin Scherbatsky przez dziewięć sezonów.



Podczas prac nad trzecią serią "Jak poznałem..." aktorka dowiedziała się, że ma raka. To był 2007 rok, Smulders miała wówczas 25 lat. Jednak o tym, że zachorowała, poinformowała publicznie dopiero wiele lat później - w 2015 roku. W wywiadzie dla "Women's Health" wyznała, że miała guzy na obu jajnikach, następnie doszło do przerzutów na węzły chłonne. Przez dwa lata przeszła kilka operacji. Oprócz wywiadu aktorka wzięła wówczas udział w rozbieranej sesji zdjęciowej.



W eseju autorstwa Smulders, który opublikowany został w prowadzonym przez Lenę Dunham serwisie Leny Letter, gwiazda opowiedziała o tym, w jaki sposób wspomniana sesja pomogła jej w akceptacji swojej figury.



"To był bardzo dziwny dzień. Stałam przed kamerą w bieliźnie i zasłaniałam ręką piersi, starając się wyglądać na nie tyle seksowną, co pewną siebie, nie kokieteryjną, tylko pozytywną. Nie tylko pozowałam sześć miesięcy po porodzie i nie czułam się najlepiej, ale próbowałam się również pogodzić z faktem, że ktoś oprócz mojego męża chce oglądać mnie topless. Wszystko to sprawiło, że zaczęłam myśleć o moim ciele. I o wszystkim, przez co przeszło. I w tym momencie sesja stała się okazją do opowiedzenia o tym, jaką otrzymałam diagnozę, jak prowadzono moją kurację" - wspominała o zdjęciach dla "Women's Health".



"Każda osoba, u której zdiagnozowano raka albo która zna kogoś, kto zachorował, wie, jak wielki jest to cios. (...) Zawsze chciałam mieć dzieci. W młodości byłam fantastyczną nianią. Zmywałam naczynia, przekonywałam dzieciaki, żeby jadły zdrowe przekąski i chowałam się w takich miejscach, że żaden z moich podopiecznych nie mógł mnie znaleźć. Wszystkie matki w okolicy chciały mnie wynająć. Nawet w grupie najbliższych przyjaciół byłam 'tą' matczyną. Byłam dziewczyną, która mówiła koleżance, że nie powinna więcej pić, a kiedy nie posłuchała i wypiła za dużo, trzymałam jej włosy. Także byłam pewna, że w przyszłości zostanę mamą, a lekarze powiedzieli mi, że mogę nie mieć dzieci. To było nie fair" - opowiadała.



Zdrowa dieta oraz praca nad własnym ciałem wpłynęły - według niej - na powodzenie walki z rakiem. W 2009 roku aktorka urodziła córeczkę Saelyn, w 2015 roku na świat przyszła zaś kolejna córka Smulders.



"Jestem już teraz po drugiej stronie. Czuję [jednak], że moja powinnością jest uświadamianie [kobiet w tym temacie], nawet jeśli miałoby się to wiązać z pozowaniem topless" - zakończyła aktorka.

"Walka z rakiem sprawiła, że stałam się lepszym człowiekiem, lepszą matką, pozwoliła mi lepiej wcielić się i zrozumieć moje bohaterki. Tak naprawdę największym darem, jaki może dać ci rak, to wdzięczność za to, że nadal tu jestem" - podsumowała.

Pracę na planie "Jak poznałem waszą matkę" Smulders zakończyła w 2014 roku. Jednak już dwa lata wcześniej otrzymała inną rolę, z którą związana będzie przez kolejne lata. Mowa o kreacji Marii Hill w kolejnych produkcjach Marvela. Po raz pierwszy aktorkę oglądaliśmy w "Avengersach" (2012), a następnie pojawiła się trzech sequelach serii, a także superprodukcjach "Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz" (2014) oraz " Spider-Man: Daleko od domu" (2019).

Już niebawem powtórzy swoją kreację po raz kolejny na potrzeby serialu "Secret Invasion", gdzie jak zawsze pojawi się u boku Samuela L. Jacksona, wcielającego się w Nicka Fury.

Smulders nie ogranicza się jednak tylko do roli Marii Hill. W ostatnich latach mogliśmy ją oglądać również w takich produkcjach jak komedia "Wykapany ojciec" (2013), melodramat "Bezpieczna przystań" (2013) czy filmy akcji "Jack Reacher: Nigdy nie wracaj" (2016) i "Dorwać Gunthera" .

Wciąż chętnie występuje także w serialach. W latach 2019-2020 grała główną rolę w "Stumptown", gdzie wcielała się w prywatną detektyw z wieloma problemami na głowie, wliczając w to hazard i opiekę nad bratem, który cierpi na porażenie mózgowe. Po odbyciu pięciu misji w Afganistanie kobieta wraca do rodzinnego miasta, gdzie nie wszyscy witają ją z radością, a demony przeszłości nie dają o sobie zapomnieć. Tak samo jak zespół stresu pourazowego.

Ostatnio zaś aktorka wystąpiła w "American Crime Story: Impeachment". Trzecia część popularnej antologii przedstawiała kulisy skandalicznego romansu między prezydentem Billem Clintonem a Moniką Lewinsky.