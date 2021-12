Co zobaczyć w weekend? Filmowe propozycje prosto z serwisów streamingowych!

Dla tych, którzy planują spędzić weekend w domu, ale marzą o zdobywaniu najwyższych szczytów, Netflix ma propozycję wprost idealną - film dokumentalny "14 szczytów: nie ma rzeczy niemożliwych".

Wspinacz Nims Purja staje na czele ekipy Szerpów, która chce zdobyć wszystkie 14 ośmiotysięczników w rekordowym czasie siedmiu miesięcy. Poprzedni rekord wynosi siedem lat...



Wideo youtube



"14 szczytów: Nie ma rzeczy niemożliwych" to opowieść o nierozerwalnej więzi Nepalu ze wspinaczką wysokogórską. Narratorem filmu jest Nirmal "Nimsdai" Purja — nieustraszony nepalski wspinacz, który podejmuje pozornie niemożliwe wyzwanie, aby zdobyć wszystkie 14 ośmiotysięczników świata w ciągu siedmiu miesięcy i pobić poprzedni siedmioletni rekord. Razem z ekipą doświadczonych Szerpów wchodzi na Mount Everest, K2 i inne szczyty, zmagając się z ekstremalnymi warunkami pogodowymi, decyzjami na wagę życia lub śmierci oraz emocjonalnym ciężarem choroby pozostawionej w domu matki. "14 szczytów" to ekscytująca, pełna akcji opowieść o odwadze, wytrwałości i przekraczaniu granic ludzkiej wytrzymałości.



Reklama

"Nie(znajomi)": Rozrywka w najlepszym wydaniu

Tych, którzy poszukują rozrywki na wysokim poziomie, z pewnością zadowoli propozycja serwisu Polsat Box Go . "(Nie)znajomi" to świetnie zrealizowana polska wersja włoskiego przeboju "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" .

W trakcie kolacji grupa przyjaciół decyduje się zagrać w nietypową grę. Muszą ujawniać wiadomości przychodzące na ich telefony, a rozmowy przełączać w tryb głośnomówiący. Szybko okazuje się, że każdy z uczestników gry skrywa sekrety, którymi wolałby się z nikim nie dzielić, a na pozór przyjemny wieczór wywraca ich świat do góry nogami.

To prosty, a zarazem genialny pomysł na fabułę. Ten koncept tak bardzo spodobał się na całym świecie, że film Paolo Genovese "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" trafił do Księgi Rekordów Guinessa, jako produkcja, która doczekała się największej liczby remake'ów - na razie jest ich 18

W polskiej wersji tytułowych bohaterów grają aktorskie tuzy: Maja Ostaszewska , Tomasz Kot , Kasia Smutniak , Łukasz Simlat, Aleksandra Domańska, Michał Żurawski i Wojciech Żołądkowicz. Film wyreżyserował debiutujący w pełnym metrażu Tadeusz Śliwa. Wraz z Katarzyną Sarnowską współtworzył też scenariusz "(Nie)znajomych".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "(Nie)znajomi" [trailer] materiały dystrybutora

"Boże Ciało": Ten film trzeba zobaczyć

"Boże Ciało" to jeden z najczęściej nagradzanych filmów ostatnich lat (był m.in. nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny). który równocześnie święcił triumfy frekwencyjne. Ci, którzy jeszcze produkcji nie widzieli, mogą nadrobić zaległości. Film dostępny jest w serwisie Amazon Prime Video.

"Boże Ciało" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast tego jednak, popychany niemożliwym do spełnienia marzeniem, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Kiedy, pod nieobecność duchownego, niespodziewanie nadarza się okazja, chłopak wykorzystuje ją i w przebraniu księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku. Od początku jego metody ewangelizacji budzą kontrowersje wśród mieszkańców, szczególnie w oczach surowej kościelnej Lidii. Z czasem jednak nauki i charyzma fałszywego księdza zaczynają poruszać ludzi pogrążonych w tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością kilka miesięcy wcześniej.



Tymczasem w miasteczku pojawia się dawny kolega Daniela z poprawczaka, a córka kościelnej, Marta, coraz mocniej zaczyna kwestionować duchowość młodego księdza. Wszystko to sprawia, że chłopakowi grunt zaczyna palić się pod nogami. Rozdarty pomiędzy sacrum i profanum bohater znajduje jednak w swoim życiu nowy, ważny cel. Postanawia go zrealizować, nawet jeśli jego tajemnica miałaby wyjść na jaw...

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Boże Ciało" [trailer] materiały dystrybutora

"Mission Impossible: Kino akcji najwyżej próby

"Mission Impossible" to kultowa seria kina akcji, która zawitała ostatnio na platformę HBO GO. W oczekiwaniu na premierę siódmej odsłony popularnego hitu w serwisie zobaczyć można pięć pierwszych części popisów Toma Cruise'a - "Mission Impossible" (1996), "Mission Impossible 2" (2000), "Mission Impossible 3" (2006), "Mission: Impossible - Ghost Protocol" (2011) oraz "Mission: Impossible - Rogue Nation" (2015).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Mission: Impossible. Rogue Nation" [trailer]

Film, do którego warto wracać

Któż nie lubi "Forresta Gumpa" ? Film był jednym z największych kinowych hitów lat 90. XX wieku. Produkcja Roberta Zemeckisa zarobiła ponad 677 milionów dolarów i otrzymała wiele prestiżowych nagród - w tym sześć Oscarów, między innymi za film, reżyserię, scenariusz i główną role męską dla Toma Hanksa.

Warto wiedzieć, że bohater filmu i jego słynna kwestia: "Życie jest jak pudełko czekoladek... nigdy nie wiesz, na co trafisz", został unieśmiertelniony, dzięki największemu na świecie archiwum filmu i dźwięku. Film w 2011 roku został uznany za skarb narodowy Ameryki. Teraz zobaczyć go można na platformie Netflix.

Wideo "Forrest Gump" [trailer]

"Poobijana": Akcja w kobiecym wydaniu

Końcem listopada na Netfliksie pojawił się reżyserski debiut Halle Berry , film "Poobijana" . Wystarczyło kilka dni, by znalazł się na pierwszym miejscu najpopularniejszych filmów tej platformy w Stanach i na drugim miejscu listy Top 10 najpopularniejszych na świecie filmów anglojęzycznych. Niewątpliwy sukces produkcji zapewnił Halle Berry kontrakt z Netfliksem, na mocy którego już wkrótce możemy spodziewać się kolejnych projektów filmowych, w które będzie zaangażowana.



Film opowiada historię zawodniczki MMA Jackie Justice, która zakończyła swoją karierę w niesławie. Doświadczona przez życie kobieta dostaje od losu drugą szansę, gdy niespodziewanie pod jej domem pojawia się jej kilkuletni synek, który do tej pory mieszkał z ojcem. Halle Berry jest też jedną z producentek tego filmu

Wideo Poobijana | Halle Berry | Oficjalny zwiastun | Netflix

Polska klasyka, którą kochają widzowie

Dla tych, którzy uwielbiają wracać do polskich komediowych klasyków, dobrą propozycją będzie kultowy film "Vabank" dostępny w serwisie Polsat Go.



W marcu 1982 roku, jako mieszkańcy kraju, w którym ponad trzy miesiące wcześniej ogłoszono stan wojenny i zawieszono obywatelskie prawa, mieliśmy w sumie dwa powody do radości. Pierwszym było wznowienie automatycznej łączności międzymiastowej, a drugim - premiera filmu "Vabank" w reżyserii młodego debiutanta Juliusza Machulskiego.



Znaczenie pierwszego wydarzenia trzeba by dziś długo tłumaczyć młodym ludziom wyposażonym w smartfony, natomiast co to jest "Vabank", wie prawie każdy. Ta komedia obrosła już, co prawda, legendą, ale nic nie straciła ze swej świeżości.



Wideo youtube

"Wiedźmy": Kino familijne

Z kolei młodsi widzowie, ale tacy, którzy ukończyli już 12 lat, mogą już zobaczyć na platformie HBO GO film " Wiedźmy" z 2020 roku.

Koniec 1967 roku. Po śmierci rodziców mały chłopiec (Jahzir Bruno) trafia pod opiekę kochającej babci (Octavia Spencer), która miesza w miasteczku Demopolis w stanie Alabama. Kiedy chłopiec i jego babcia spotykają piękne, lecz na wskroś diaboliczne wiedźmy, przezorna kobieta postanawia zabrać wnuka do luksusowego nadmorskiego kurortu. Niestety, przybywają na miejsce dokładnie wtedy, kiedy Jej Wysokość Wiedźma (Anne Hathaway) zwołuje pod przykrywką swoje koleżanki z całego świata, aby przeprowadzić swój niecny plan.Film Roberta Zemeckisa, który jest zachwycającą wizualnie adaptacją popularnej powieści Roalda Dahla zrealizowaną dla współczesnej publiczności. Obraz pełen jest mrocznego humoru, a zarazem wzrusza i podnosi na duchu.



Wideo "Wiedźmy": Official Trailer

Zobacz również:



Weekend w kinie: Fakty i fikcja



"Dziewczyny z Dubaju": Mroczny świat sponsoringu

Alec Baldwin o śmiertelnym wypadku: Zabiłbym się