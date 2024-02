Co z wyczekiwanym filmem polskiego reżysera? Aktora zdradza, czy projekt skasowano

Dwukrotnie nominowana do Oscara aktorka w długiej rozmowie z portalem "Deadline" zapewniła, że od dawna chciała współpracować z Ruizpalaciosem. Reżyser przesłał jej scenariusz "La cociny" razem z mood boardem (zestawem treści nakreślających nastrój i tonację filmu) oraz listem. "Dostaję wiele takich rzeczy i ogrom z nich jest zła. Czuć, że to szablon, i jesteś trzecią osobą, która go dostała. Tymczasem list od Alonsa był poetycki i osobisty" - wspominała Mara.

Aktorka zdradziła także, że atmosfera na planie jest jednym z decydujących czynników, według którego dobiera role. "Na wczesnym etapie swojej kariery miałam kilka złych doświadczeń. Gdy pracowałam z Davidem Fincherem, zdałam sobie sprawę, że reżyser jest najważniejszy. Za nim mam podążać" - mówiła. "Chodzi o doświadczenie na planie. W każdej realizacji, nawet z najlepszymi reżyserami, istnieje ryzyko, że film nie będzie dobry i nie spodoba się publiczności. Więc nie zaprzątam sobie tym głowy".

"The Island": Co z najnowszym filmem Pawła Pawlikowskiego?

Mara i jej partner Joaquin Phoenix mieli wystąpić w "The Island", najnowszym filmie Pawła Pawlikowskiego. Według planów do zdjęć miało dojść zeszłego lata, żeby premiera odbyła się w 2024 roku. Jednak w maju pojawiły się informacje, że rozpoczęcie realizacji wstrzymano w ostatniej chwili z powodu nadchodzącego strajku aktorów. Od tego czasu niewiele wiadomo o projekcie.

"Ja, Joaquin i Paweł wciąż mamy nadzieję, że będziemy mogli go nakręcić" - stwierdziła Mara. "Nie wiemy tylko kiedy. Nie zapowiada się, by było to w tym roku. Niemniej wszyscy jesteśmy zaangażowani w ten projekt".

Aktorka została zapytana także o biografię Audrey Hepburn, którą Luca Guadagnino miał zrealizować dla platformy Apple. Jednak reżyser poinformował niedawno, że nie jest już związany z tym filmem. "Ta produkcja jeszcze nie umarła" - zapewniała Mara. "Luca jej nie wyreżyseruje, ale ona żyje. Nie mogę powiedzieć nic więcej".

74. MFF w Berlinie odbywa się w dniach od 15 do 25 lutego 2024 roku.