Urodzony w 1979 roku Peele zyskał sławę dzięki komediowym występom w programie "Mad TV" (2003-2008) oraz "Key & Peele" (2011-15), w którym pojawiał się razem z Keeganem-Michaelem Keyem. Po zakończeniu prac nad nimi zdecydował się spróbować swych sił po drugiej stronie kamery.

Jordan Peele zachwycił wszystkich horrorem "Uciekaj!"

W 2017 roku swą premierę miał horror "Uciekaj!", który przyniósł Peele'owi Oscara za scenariusz oryginalny oraz nominacje za film roku i reżyserię. Kolejne produkcje dawnego komika - "To my" i "Nie!" - ugruntowały jego pozycję autora, który za sprawą ironicznych historii z dreszczykiem opowiadał o problemach społecznych współczesnych Stanów Zjednoczonych.

Daniel Kaluuya w filmie "Uciekaj!" Universal Pictures East News

Universal niecierpliwi się w oczekiwaniu na nowy film Jordana Peele'a

Czwarty film Peele'a miał pierwotnie ukazać się 25 grudnia 2024 roku. Termin anulowano wraz z rozpoczęciem strajku scenarzystów i aktorów w lipcu 2023 roku. Universal przeniósł datę premiery na 23 października 2026 roku. Reżyser zajął się w międzyczasie rozwojem nowego pomysłu. Gdy we wrześniu 2025 roku okazało się, że scenariusz nie jest gotowy, film został usunięty z kalendarza premier.

Jak donosi scooper Jeff Snider, Peele wciąż pracuje nową fabułą. Ma to wywoływać frustrację u przedstawicieli wytwórni Universal. Studio podpisało z reżyserem długoletni kontrakt, który w 2024 roku przedłużono do czasu premiery jego kolejnej produkcji. Według plotek mimo zaawansowanych prac Peele nie jest jeszcze zdecydowany w sprawie gatunku i tonacji fabuły.