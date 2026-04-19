Co z nowym filmem twórcy kultowych horrorów? Mamy da was złe wieści

Jakub Izdebski

Od premiery ostatniego filmu Jordana Peele'a miną niedługo cztery lata. Od tego czasu jego kolejna produkcja dwa razy zmieniała datę premiery. Według ostatnich informacji nagrodzony Oscarem reżyser i scenarzysta wciąż pracuje nad fabułą swojego kolejnego dzieła.

Jordan Peele w 2019 rokuRoy RochlinGetty Images

Urodzony w 1979 roku Peele zyskał sławę dzięki komediowym występom w programie "Mad TV" (2003-2008) oraz "Key & Peele" (2011-15), w którym pojawiał się razem z Keeganem-Michaelem Keyem. Po zakończeniu prac nad nimi zdecydował się spróbować swych sił po drugiej stronie kamery.

Jordan Peele zachwycił wszystkich horrorem "Uciekaj!"

W 2017 roku swą premierę miał horror "Uciekaj!", który przyniósł Peele'owi Oscara za scenariusz oryginalny oraz nominacje za film roku i reżyserię. Kolejne produkcje dawnego komika - "To my" i "Nie!" - ugruntowały jego pozycję autora, który za sprawą ironicznych historii z dreszczykiem opowiadał o problemach społecznych współczesnych Stanów Zjednoczonych.

mężczyzna siedzący na brązowym fotelu z szeroko otwartymi ustami i wyrazem niepokoju na twarzy, ubrany w jasny t-shirt, niebieską koszulę i ciemne spodnie, ręce zaciśnięte na podłokietnikach, ciemne, prawie czarne tło podkreślające napięcie sceny
Daniel Kaluuya w filmie "Uciekaj!"Universal PicturesEast News

Universal niecierpliwi się w oczekiwaniu na nowy film Jordana Peele'a

Czwarty film Peele'a miał pierwotnie ukazać się 25 grudnia 2024 roku. Termin anulowano wraz z rozpoczęciem strajku scenarzystów i aktorów w lipcu 2023 roku. Universal przeniósł datę premiery na 23 października 2026 roku. Reżyser zajął się w międzyczasie rozwojem nowego pomysłu. Gdy we wrześniu 2025 roku okazało się, że scenariusz nie jest gotowy, film został usunięty z kalendarza premier.

Jak donosi scooper Jeff Snider, Peele wciąż pracuje nową fabułą. Ma to wywoływać frustrację u przedstawicieli wytwórni Universal. Studio podpisało z reżyserem długoletni kontrakt, który w 2024 roku przedłużono do czasu premiery jego kolejnej produkcji. Według plotek mimo zaawansowanych prac Peele nie jest jeszcze zdecydowany w sprawie gatunku i tonacji fabuły.

Mateusz Damięcki o roli w "Lalce". Dlaczego zawsze broni swoich bohaterów?Paulina GandorINTERIA.PL
