Czy "Avatar 4" powstanie?

"Avatar" z 2009 roku w ciągu ostatnich lat doczekał się aż dwóch kontynuacji, a reżyser - James Cameron - zapowiedział, że czwarta i piąta odsłona już są w planach. Wiemy, że scenariusz do kolejnej części jest już gotowy, a podczas nagrań ostatnich filmów, zostały też zarejestrowane sceny do czwartej odsłony.

Na ten moment James Cameron studzi jednak zapał fanów. Podczas nagród Saturna powiedział, że powstanie kolejnej odsłony uniwersum nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone, ale sam Cameron uznaje, że powrót na plan jest bardzo prawdopodobny. Tak naprawdę wszystko zależało od wyników trzeciego filmu - "Avatar: Ogień i popiół". Produkcja zarobiła w kinach ok. 1,5 mld dolarów, co może wydawać się spektakularnym wynikiem, ale dla serii "Avatar" to spadek wpływów o pół miliarda!

Jeśli "Avatar 4" powstanie, James Cameron zapowiada, że wsłucha się w zalecenia fanów. Wstępnie film ma zadebiutować w kinach w okolicach Bożego Narodzenia w 2029 roku.

Co wydarzyło się w "Avatarze 3"?

"Avatar: Ogień i popiół", trzecia część sagi Jamesa Camerona, skupia się na mroczniejszych aspektach Pandory, wprowadzając agresywny klan Na'vi zwany "Ludźmi Popiołu". Film bada konsekwencje śmierci Neteyama i dalszy konflikt rodziny Sullych z pułkownikiem Quaritchem.

"To szalona przygoda i uczta dla oczu, ale z wysoką stawką emocjonalną, większą niż kiedykolwiek wcześniej. To czas pełen wyzwań dla wszystkich postaci, które znacie i kochacie" - mówi reżyser.

