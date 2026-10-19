Waititi przyznał, że projekt trafił na półkę, a on i McNamara skupili się na innych filmach. "Mam teraz cztery produkcje, które chcę nakręcić" - stwierdził laureat Oscara za scenariusz "Jojo Rabbit".

Gorszy czas w karierze Taiki Waititiego

Niezatytułowany film ze świata "Gwiezdnych wojen" został zapowiedziany 4 maja 2020 roku. Początkowo nad scenariuszem pracowała Krysty Wilson-Cairns. Zrezygnowała w 2023 roku. Za namową Kathleen Kennedy zastąpił ją McNamara, nominowany do Oscara za "Faworytę" i "Biedne istoty". Producentka stwierdziła także, że wytwórnia Lucasfilm zamierza dać Waititiemu tyle czasu na rozwój projektu, ile potrzebuje. Z kolei reżyser zapowiadał, że jego wizja "doprowadzi wszystkich do szału".

Twórca "Co robimy w ukryciu" nie ma w ostatnich latach dobrej passy. "Thor: Miłość i grom" okazał się ogromnym rozczarowaniem. Nakręcony w 2019 roku "Pierwszy gol" ujrzał światło dzienne w 2023 roku i także nie spotkał się z ciepłym przyjęciem krytyki. Pierwsze recenzje "Klary i słońca", która była w postprodukcji przez dwa lata, również nie napawają optymizmem.

Zapowiedziane projekty Taiki Waititiego

Waititi pracuje obecnie nad adaptacjami "Charliego i fabryki czekolady" Roalda Dahla, "Barn 8" Deb Olin Unferth, komiksu "Incal" Alejandra Jodorowsky'ego i Mœbiusa oraz "We are Wolves" - kontynuacją "Co robimy w ukryciu". Zapowiedział także film na podstawie komiksu "Flash Gordon".