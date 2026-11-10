Znana z serialu "Ozark" oraz horroru "Zniknięcia" Julia Garner ma wcielić się w Madonnę w nadchodzącej produkcji biograficznej. Na razie nie wiadomo, czy ostatecznie przybierze ona formę filmu, czy serialu. Projekt przez długi czas pozostawał zawieszony, ponieważ Madonna skupiła się na trasie koncertowej Celebration Tour. Ikona popu miała stanąć za kamerą, a scenariusz przygotowywały Diablo Cody i Erin Cressida Wilson.

W najnowszym wywiadzie Garner została zapytana, czy produkcja nadal jest w planach.

"Nie wiem" - odpowiedziała w rozmowie z CBS Sunday Morning. Dodała również: "W pewnym sensie wszystko zmienia się z godziny na godzinę".

Julia Garner zagra Madonnę w jej biografii

W jednym z odcinków podcastu "SmartLess" aktorka zdradziła kulisy castingu.

"To po prostu się wydarzyło. Wiedziałam, że pracują nad projektem, że robią film, więc poszłam na przesłuchanie" - wyjaśniła. "Chciałam sprawdzić, czy dam radę".

Garner nie jest profesjonalną tancerką, więc musiała nauczyć się tańczyć, a następnie zaprezentować przed samą Madonną. Przygotowując się do przesłuchania, zadawała sobie pytanie, co zrobiłaby ikona pop.

"Przekonałaby cię, że zasługuje żeby tu być. I ja to poczułam. Pomyślałam: 'Możesz to przyjąć albo odrzucić, ale jeśli odrzucisz, jeśli ja stąd wyjdę, to będzie twój problem'" - opowiadała.