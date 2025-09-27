Jerry Bruckheimer o kontynuacjach "Piratów z Karaibów" i "Top Gun"

Legendarny producent Jerry Bruckheimer zamierza pokonać kryzys w branży kinowej. Zależy mu na wyprodukowaniu trzeciej części "Top Gun", kontynuacji tegorocznego "F1" oraz kolejnej odsłony "Piratów z Karaibów".

"To od nas i naszej branży zależy tworzenie filmów, na które ludzie zechcą chodzić do kina. Wspaniali scenarzyści, aktorzy i reżyserzy muszą pracować ciężko, by zaoferować widzom coś, co widzowie chcą zobaczyć" - mówił Bruckheimer na konferencji branżowej zorganizowanej przez Variety.

Dodał przy okazji, że ze swojej strony poleca współpracę z Tomem Cruise’m czy Bradem Pittem, którym leży na sercu jakość oferowanej rozrywki.

Jak wylicza producent, aktualnie pracuje nad około 30 projektami w różnej fazie rozwoju.

"Rozwijamy kolejną część 'Top Gun'. Mam nadzieję, że zrobimy kontynuację 'F1'. Pracujemy nad następnymi 'Piratami z Karaibów'. Pracujemy nad wieloma różnymi filmami, które odniosły sukces i mam nadzieję, że uda nam się je zrobić" - zapewnia Bruckheimer potwierdzając pojawiające się co jakiś czas informacje na temat możliwości powstania wspomnianym wysokobudżetowych produkcji.

Producent oświadczył, że kryzysu w kinie nie będzie można pokonać bez pełnego zaangażowania aktorów i twórców.

Bruckheimer jest producentem dwóch czekających na premierę seriali telewizyjnych. Ukończone zostały już prace nad kryminalnym "Sheriff Country" z Moreną Baccarin w roli głównej oraz sensacyjnym "Boston Blue" będącym spin-offem "Zaprzysiężonych".