Jak informuje Deadline, Anna Kendrick wyreżyseruje filmową adaptację bestsellerowej powieści Taylor Jenkins Reid "Siedmiu mężów Evelyn Hugo". Dla Kendrick będzie to drugi film w karierze reżyserskiej po świetnie przyjętej "Rance w ciemno" (2023).

"Siedmiu mężów Evelyn Hugo": co wiemy o filmie?

Adaptacja powstaje na podstawie bestsellerowej powieści Taylor Jenkins Reid z 2017 roku, która zdobyła ogromną światową popularność, głównie dzięki mediom społecznościowym.

Historia skupia się na Evelyn Hugo, legendarnej gwieździe starego Hollywood, która po latach milczenia decyduje się udzielić szczerego wywiadu młodej dziennikarce Monique Grant. W trakcie rozmowy Evelyn opowiada o swojej drodze do sławy, siedmiu małżeństwach, hollywoodzkich skandalach i wielkiej tajemnicy, którą skrywała przez lata.

Scenariusz do filmu napisała Liz Tigelaar, znana między innymi z produkcji "Małe ogniska". Obecnie poprawki do tekstu przygotowuje Francesca Sloane. Producentami filmu są Liza Chasin, Brad Mendelsohn oraz David Hinojosa, a sama Taylor Jenkins Reid pełni funkcję producentki wykonawczej.

Początkowo adaptacja miała być serialem stworzonym dla platformy Freeform. W 2022 roku prawa przejął Netflix i zdecydował się nakręcić film fabularny. Z projektem związane były wcześniej między innymi Leslye Headland oraz Maggie Betts, jednak obie reżyserki ostatecznie opuściły produkcję.

Netflix wciąż nie ogłosił żadnych nazwisk związanych z obsadą filmu, choć w sieci od lat toczą się żywe dyskusje. Wśród najczęściej typowanych aktorek do roli Evelyn Hugo pojawiają się Ana de Armas, Eiza González czy Sofia Vergara. Fani przez długi czas typowali Jessikę Chastain, jednak aktorka zdementowała plotki o swoim udziale w projekcie.