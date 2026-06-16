"Lalka". Superprodukcja, która pozostanie z Polakami na długo

"Lalka" to film zrealizowany z hollywoodzkim rozmachem. Superprodukcja, która w polskim kinie zdarza się raz na kilka dekad: Epicka, pełna emocji, ze znakomitą muzyką, imponującą scenografią, olśniewającymi kostiumami i charakteryzacją oraz prawdziwie gwiazdorską obsadą. Przygotowania do realizacji zajęły dwa lata. Do filmu zaangażowano czołowych polskich twórców, aktorów i ponad 3000 statystów. Praca na planie trwała pięć miesięcy, podczas których zrealizowano 60 dni zdjęciowych.

"Lalka". Najbardziej gwiazdorska obsada w historii polskiego kina

Do filmu zaangażowano ponad trzydziestu czołowych polskich aktorów. Na ekranie zobaczymy między innymi Marcina Dorocińskiego, Andrzeja Seweryna, Kamilę Urzędowską, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Mateusza Damięckiego, Krystynę Jandę, Karolinę Gruszkę, Borysa Szyca, Macieja Stuhra, Filipa Pławiaka, Dawida Ogrodnika, Pawła Wilczaka oraz Andrzeja Chyrę. W "Lalce" po 16 latach na wielki ekran powróci Marek Kondrat.

"Lalka" [teaser] materiały dystrybutora

"Lalka". Znakomici twórcy polskiego kina

Reżyserem "Lalki" jest Maciej Kawalski, którego film "Niebezpieczni dżentelmeni" został uznany za jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński Jr, jeden z najwybitniejszych operatorów swojego pokolenia. Za montaż filmu odpowiada Przemysław Chruścielewski, który pracował między innymi przy "Bożym Ciele". Muzykę stworzył Łukasz Targosz, jeden z najbardziej cenionych polskich kompozytorów filmowych.

"Lalka". Olśniewające kostiumy i charakteryzacja

Wyjątkowe, autorskie kostiumy stworzyli Katarzyna Lewińska i Tomasz Ossoliński z gościnnym udziałem Gosi Baczyńskiej. Całość dopełnia precyzyjna charakteryzacja Anety Brzozowskiej. Na potrzeby filmu powstały setki projektów tworzonych z dbałością o historyczną wierność. Inspiracją dla nich były oryginalne żurnale mody i wykroje z końca XIX wieku. Dla głównych aktorów uszyto ponad 100 kostiumów na miarę, w tym 20 sukien dla Izabeli Łęckiej, a także ponad 500 kompletów dla statystów.

"Lalka". Spektakularna scenografia

Za scenografię odpowiadają wybitni polscy twórcy - duet Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński oraz Anna Mocny - którzy wspólnie wykreowali niezwykle plastyczny, historycznie wiarygodny świat dziewiętnastowiecznej Warszawy. Projektowanie i budowa scenografii wymagały wielomiesięcznych przygotowań obejmujących analizę dawnych rycin, obrazów i historycznych dokumentów. Na potrzeby filmu zgromadzono i przygotowano tysiące elementów dekoracji oraz rekwizytów.

Marek Kondrat w filmie "Lalka" (2026) materiały prasowe

"Lalka". Wyjątkowe lokacje filmowe

Film realizowano w 48 lokacjach w całej Polsce: zarówno w malowniczych plenerach, jak i spektakularnych wnętrzach, w tym w historycznych obiektach, takich jak Pałac na Wodzie i Biały Dom w Łazienkach Królewskich czy Pałac w Nieborowie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Krakowskie Przedmieście, gdzie na potrzeby filmu na kilkuset metrach odtworzono fragment dawnej stolicy, stawiając historyczne witryny sklepowe i wznosząc w skali 1:1 sklep Wokulskiego.

"Lalka". Film, który połączy pokolenia

Film "Lalka" zachowuje ducha i głębię powieści Bolesława Prusa. Pozwala współczesnym widzom na nowo odkryć jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury. Wysoki poziom artystyczny, plejada gwiazd i dbałość o realia epoki czynią z ekranizacji wyjątkowe kinowe doświadczenie dla widzów w każdym wieku.

"Lalka". Kiedy premiera?

"Lalka" wejdzie do polskich kin 30 września 2026 roku.