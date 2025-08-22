"Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara szafa" to ekranizacja kultowej i niezapomnianej powieści brytyjskiego klasyka C.S. Lewisa. Film opowiada historię rodzeństwa, które przez przypadek odkrywa prowadzącą przez starą szafę drogę do tajemniczej krainy Narnii. Niesamowity świat zamieszkują mityczne stworzenia i mówiące zwierzęta. Toczy się tam walka między dobrem a złem. Dzieci pomagają Lwu – Królowi Aslanowi – pokonać Białą Czarownicę.

W filmie z 2005 roku oglądamy takie gwiazdy, jak Tilda Swinton, Ray Winston czy Rupert Everett, a Aslanowi głosu użyczył Liam Neeson. Przygotowania do produkcji trwały dwa lata, zdjęcia – 18 miesięcy. Jej koszt wyniósł ponad 150 milionów dolarów. Kręcono je głównie w Nowej Zelandii, a także w Czechach i... w Polsce, między innymi niedaleko Puszczy Białowieskiej, w Tatrach, Górach Stołowych i nad Dunajcem. Powstały jeszcze dwie odsłony: "Książę Kaspian" oraz "Podróż Wędrowca do Świtu".

Już od dłuższego czasu wiadomo, że Greta Gerwig podjęła współpracę z Netfliksem, by zekranizować nowe "Opowieści z Narnii". Reżyserka ma przenieść na ekran szósty tom popularnego cyklu, czyli "Siostrzeńca czarodzieja". Tymczasem przypominamy głównych aktorów z wcześniejszych filmów. Jak potoczyły się ich kariery?

William Moseley - Piotr Pevensie

William Moseley w "Opowieściach z Narnii" wcielał się w najstarszego z rodzeństwa Pevensie - Piotra. Występ w trylogii był przełomem w jego karierze. W kolejnych latach można go było oglądać w takich produkcjach jak: "Wojna w Dolomitach" czy "Mała syrenka". W głośnym serialu "The Royals" w latach 2015-2018 grał postać Prince’a Liama.

Zdjęcie William Moseley w filmie "Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa" / Walt Disney/courtesy Everett Collection / East News

Moseley w wywiadzie dla Screen Rant wyznał, że chętnie zagrałby w nadchodzącym nowym filmie z serii "Opowieści z Narnii", lecz nie jest przekonany, czy taka propozycja kiedykolwiek nadejdzie.

"Gdyby mnie zaproszono, zrobiłbym to bez wahania" - mówił aktor. " [...] Gdybym kiedykolwiek został o to poproszony - świetnie, ale nie sądzę, żeby to się wydarzyło" - dodał.

Anna Popplewell - Zuzanna Pevensie

Rola Zuzanny Pevensie pozostaje jak dotąd najważniejszym osiągnięciem w karierze Anny Popplewell. W latach 2013–2016 aktorka wcielała się w Lady Lolę w serialu "Nastoletnia Maria Stuart". W 2023 roku powróciła na duży ekran jako Kate w horrorze "Zakonnica II", który odniósł duży sukces komercyjny. Mimo to to właśnie udział w kultowej trylogii "Opowieści z Narnii" wciąż stanowi najważniejszy punkt jej dorobku artystycznego.

Zdjęcie Anna Popplewell / Armando Gallo / Zuma Press / Forum / Agencja FORUM

Skandar Keynes - Edmund Pevensie

Skandar Keynes zadebiutował na dużym ekranie jako Edmund Pevensie w pierwszej części "Opowieści z Narnii". Po zakończeniu serii zdecydował się zrobić przerwę i już nie powrócił do aktorstwa. Studiował w University of Cambridge, skupiając się na naukach politycznych i historii. Po studiach zajmował się działalnością naukową i pisaniem artykułów z zakresu polityki i ekologii.

Zdjęcie Skandar Keynes w filmie "Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa" / TopFoto / Topfoto / Forum / Agencja FORUM

Georgie Henley - Łucja Pevensie

Rola Łucji była pierwszą w karierze Georgie Henley. W ostatnich latach coraz częściej pojawia się na ekranach. Wcieliła się w księżniczkę Małgorzatę Tudor w serialu "Hiszpańska księżniczka". Zagrała także w hicie Netfliksa - "Dyplomatka".

Zdjęcie Georgie Henley w filmie "Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu" / Face to Face/REPORTER / East News

Kilka lat temu aktorka ujawniła, że jako nastolatka zaraziła się rzadką „mięsożerną bakterią”, która wywołała u niej martwicze zapalenie powięzi. To niezwykle groźna choroba, prowadząca do rozległej martwicy skóry, tkanki podskórnej i przedziałów powięziowych, z śmiertelnością sięgającą około jednej osoby na pięciu pacjentów. Henley wyjaśniła, że powrót do zdrowia wymagał od niej wielu lat leczenia fizycznego i psychicznego. Wspomniała także o latach ukrywania blizn podczas pracy.