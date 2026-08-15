Anne Hathaway i Ewan McGregor nauczyli się, jak przetrwać katastrofę

W rozmowie z magazynem "People" Anne Hathaway i Ewan McGregor zdradzili, że praca nad thrillerem science-fiction "Koniec ulicy Dębowej" uświadomiła im, jakich umiejętności wymaga przetrwanie katastrofy.

Akcja nowego filmu Davida Roberta Mitchella rozgrywa się w Ameryce lat 80. XX wieku. Wskutek tajemniczego kosmicznego zjawiska spokojne podmiejskie osiedle zostaje przeniesione w nieznane miejsce. Mieszkańcy muszą walczyć o przetrwanie.

Anne Hathaway przyznała, że po zakończeniu zdjęć doszła do wniosku, iż najważniejszą umiejętnością potrzebną w obliczu kryzysu jest… poczucie humoru.

"Jeśli wiesz, jak działa scyzoryk i umiesz rozpalić ogień, to zdecydowanie będzie pomocne. Ale bez odpowiedniego nastawienia, to może nie wystarczyć" - stwierdziła aktorka.

Ewan McGregor zapytany o najważniejszą lekcję wyniesioną z filmu, odpowiedział: "Zawsze mieć pod ręką młot kowalski". Jak zdradził, po pracy nad produkcją poszedł nawet o krok dalej i trzyma takie narzędzie pod łóżkiem "na wszelki wypadek".

Film Mitchella, wyprodukowany przez J.J. Abramsa, łączy widowiskowe kino science fiction z opowieścią o zwyczajnej rodzinie postawionej w sytuacji absolutnie nadzwyczajnej.

"Koniec ulicy Dębowej": fabuła, obsada, premiera

"Koniec ulicy Dębowej" to wyczekiwany od lat powrót Davida Roberta Mitchella, twórcy "Coś za mną chodzi" i "Tajemnic Silver Lake". Film opowiada o rodzinie Plattów mieszkającej na amerykańskich przedmieściach. W wyniku tajemniczego kosmicznego zjawiska ich dzielnica przenosi się do czasów prehistorycznych. Bohaterowie muszą odnaleźć się w zupełnie nowym, niebezpiecznym środowisku, gdzie na każdym kroku czyhają prehistoryczne drapieżniki. Ich przetrwanie zależy przede wszystkim od tego, czy pozostaną razem.

W rolach głównych występują Anne Hathaway i Ewan McGregor. W obsadzie znaleźli się także Maisy Stella i Christian Convery, grający dzieci państwa Platt.

Wśród producentów znalazł się J.J. Abrams, twórca serialu "Lost" oraz filmów "Super 8" i "Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy". Jak podkreślał Abrams, mimo obecności gigantycznych prehistorycznych stworzeń, jest to przede wszystkim "historia o ludziach".

Film w polskich kinach od 14 sierpnia 2026.