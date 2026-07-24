Szczegóły fabuły nie są znane. Wiadomo, że głównymi bohaterami będzie piątka nastolatków, która zmierzy się z globalnym ociepleniem. Fabuła będzie skakała między współczesnością i latami 80. XX wieku. Według niepotwierdzonych informacji Damon i Sanda Oh, znana z seriali "Chirurdzy" i "Obsesja Eve", zagrają rodziców jednego z bohaterów.

Matt Damon zapowiada nowy film twórców "Wszystko wszędzie naraz"

W rozmowie z Danem Patrickiem gwiazdor "Odysei" zdradził, jak Kwan i Scheinert sprzedali mu swój pomysł na nowy film. "'Klub winowajców' spotyka 'Incepcję', które spotykają anime, a do tego dochodzi jeszcze odcinek programu Johna Olivera, którego nie wyemitowano. Jeśli lubiliście 'Wszystko wszędzie naraz', z jego nieprzewidywalnością i sercem, będziecie naprawdę zadowoleni" - mówił Damon.

Aktor otrzymał rolę po tym, jak zrezygnował z niej Ryan Gosling oraz nie przyjęli jej Brad Pitt i Keanu Reeves. Spekuluje się, że powodem ich niezaangażowania był ograniczony czas ekranowy. W centrum fabuły mają znajdować się nastolatki grane przez Seana Kaufmana, Silvię Dionicio, Jacksona Kelly'ego, Kerrice Brooks i Thalię Dudek. W obsadzie są także Charles Melton i Michael Gandolfini.

Ostatni film Daniela Kwana i Daniela Schenerta rozbił bank

Ostatni film Kwana i Scheinerta, mariaż rodzinnego komediodramatu, kina walki i science fiction pod tytułem "Wszystko wszędzie naraz", okazał się niespodziewanym hitem artystycznym i frekwencyjnym. Zarobił na całym świecie ponad 143 miliony dolarów przy budżecie wynoszącym około 20 milionów. Zdobył szereg nagród, w tym siedem Oscarów: za produkcję roku, reżyserię, scenariusz oryginalny, montaż oraz role Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis i Ke Huy Quana.