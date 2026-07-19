Co po "Odysei"? Christopher Nolan robi sobie przerwę

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

"Odyseja" Christophera Nolana przyciąga tłumy do kin. Epickie widowisko przez wielu okrzyknięte zostało najlepszym filmem roku. Reżyser przyznał ostatnio, że po intensywnej pracy na planie produkcji planuje zrobić co najmniej trzyletnią przerwę.

Christopher Nolan w ciemnej marynarce i czarnej koszuli siedzi na białym fotelu, gestykuluje podczas rozmowy.
Christopher NolanDominik BindlGetty Images

Obecnie na ekranach kin można oglądać "Odyseję", najnowszy film w reżyserii Christophera Nolana. Adaptacja greckiego eposu autorstwa Homera opowiada o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka.

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Yola Czaderska-Hayek

Nolanowi udało się zebrać imponującą obsadę. W Odyseusza wcielił się Matt Damon. Jego żonę Penelopę zagrała Anne Hathaway, a syna Telemacha - Tom Holland. Jon Bernthal wcielił się Menelaosa, króla Sparty, a Benny Safdie w jego brata Agamemnona, króla Argolidy. Zendai przypadła rola Ateny, bogini mądrości i wojny. Charlize Theron zagrała nimfę Kalipso.

Krytycy są zachwyceni filmem i już nazywają go jedną z najważniejszych premier tego roku.

"Brytyjski reżyser stworzył dzieło kompletne i spełnione, zarówno od strony autorskiego pomysłu na adaptację, jak i filmowego rzemiosła" - napisał Kuba Armata w recenzji dla Interii.

Christopher Nolan robi sobie przerwę od reżyserii

Christopher Nolan ogłosił, że robi sobie trzyletnią przerwę od kręcenia filmów.

"Zdecydowanie dotarłem do granicy własnej wytrzymałości i myślę, że także wytrzymałości wszystkich zaangażowanych osób" - powiedział Nolan w rozmowie z "Today". "To znaczy, to jest przecież 'Odyseja', więc to oczywiste, że powinno być trudno. Nie wykonywalibyśmy swojej pracy dobrze, jeśli nie wydawałaby nam się trudna w przypadku adaptacji 'Odysei'" - dodał.

Mimo że kręcenie najnowszego filmu okazało się wyczerpującym doświadczeniem, między innymi za sprawą użycia kamer IMAX, Nolan nie chciałby, aby powstał w inny sposób.

"Jeśli naprawdę interesują cię filmy i historia kina, jedna rzecz staje się absolutnie jasna: aby odnieść sukces, trzeba podejmować ryzyko. Największym ryzykiem ze wszystkich jest właśnie granie bezpiecznie" - powiedział Nolan w wywiadzie dla "New York Times". "To jest coś, co konsekwentnie nie sprawdza się w kinie głównego nurtu. Widzowie szukają czegoś nowego".

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