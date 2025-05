Co po misji niemożliwej? Tom Cruise ma już nowy projekt

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Polscy widzowie mogą w ten weekend obejrzeć przedpremierowo długo wyczekiwane "Mission: Impossible — The Final Reckoning". Tymczasem Tom Cruise przygotowuje się już do pracy nad kolejnym filmem. Jego budżet wyniesie ponad 200 milionów dolarów. Co jeszcze wiemy o nadchodzącej produkcji?

Zdjęcie Tom Cruise na premierze filmu "Mission: Impossible - The Final Reckoning" / Simon Ackerman / Contributor / Getty Images