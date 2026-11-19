Robert Pattinson nowym Agentem 007. Posypały się gratulacje

Przed Robertem Pattinsonem stoi teraz ogromne wyzwanie, być może największe w całej jego karierze. 40-letni gwiazdor "Odysei" i "Diuny: Części trzeciej" został obsadzony w roli Jamesa Bonda, jednej z najbardziej kultowych postaci w popkulturze. Aktor wystąpi w 26. filmie z serii jako siódmy w historii odtwórca roli słynnego agenta do zadań specjalnych.

Casting Brytyjczyka prawdziwie zelektryzował fanów serii i cały świat kina. Powodzenia w nowej roli życzyła Pattinsonowi nawet i sama brytyjska rodzina królewska! Jednak najcenniejsze słowa otuchy aktor usłyszał od Pierce'a Brosnana, który w 1995 roku również musiał zmierzyć się ze spuścizną legendarnego bohatera.

Emerytowany Bond trzyma kciuki za Pattinsona. "Będziesz wspaniały"

Irlandzki gwiazdor "GoldenEye" pogratulował Pattinsonowi angażu i stwierdził, że "będzie wspaniałym" nowym Jamesem Bondem.

"Drogi Robercie, witaj w świecie Bonda" - napisał w środę na instagramie. "Będziesz wspaniały. Mam miłe wspomnienia z czasu, kiedy zagraliśmy razem w filmie 'Twój na zawsze'. Z radością obserwuję, jak tworzysz imponujący dorobek i rośniesz w siłę. Dobrej zabawy" - dodał aktor.

We wrześniu, gdy faworytem do roli Jamesa Bonda był Callum Turner, w rozmowie z The Times Brosnan ocenił, że nowym Agentem 007 powinna być jego zdaniem osoba mało znana, której talent dopiero odkryjemy na dużym ekranie. Stwierdził, że "jest wielu świetnych kandydatów", których bierze pod uwagę. Nie chciał jednak podawać nazwisk aktorów, którzy są jego faworytami do roli.

Reżyserem nowego filmu o Bondzie będzie twórca filmowej "Diuny" Denis Villeneuve, z którym Pattinson współpracował już na planie finałowej części serii.

Nowa produkcja o 007 trafi do kin najprawdopodobniej w 2028 roku.