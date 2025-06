"Helikopter w ogniu": widowiskowy film Ridley'a Scotta

Film "Helikopter w ogniu" , zrealizowany przez cenionego reżysera Ridley'a Scotta i znanego producenta Jerry’ego Bruckhaimera, to oparta na faktach opowieść o grupie elitarnych żołnierzy armii USA, wysłanych w ramach sił pokojowych ONZ do Mogadiszu w Somalii w październiku 1993 roku. . Akcja, która miała trwać kilkadziesiąt minut, przerodziła się w dramatyczną, całodniową bitwę. Amerykańscy żołnierze zostają zmuszeni do heroicznej walki o przetrwanie, próbując jednocześnie ratować rannych towarzyszy broni i wydostać się z miasta.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Strefa gangsterów": Mandeep Dhillon i Anson Boon o hicie SkyShowtime INTERIA.PL

W filmie wystąpili m.in.: Josh Hartnett jako sierżant Matt Eversmann, Eric Bana jako sierżant Norm "Hoot" Hooten, Ewan McGregor jako sierżant John Grimes, Tom Sizemore, Sam Shepard, William Fichtner i inni. "Helikopter w ogniu" zyskał uznanie zarówno widzów, jak i krytyków. Zdobył dwa Oscary (za montaż i dźwięk) oraz był nominowany w kilku innych kategoriach.

"Helikopter w ogniu" w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Helikopter w ogniu" zostanie wyemitowany dzisiaj, 25 czerwca, na kanale Polsat Film o godzinie 21.00.