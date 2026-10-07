W programie tegorocznej edycji Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego znalazło się 190 tytułów - 132 filmy pełnometrażowe i 58 krótkometrażowych - prezentowanych podczas 330 seansów. Jak odnaleźć się w tak bogatym programie? Joanna Szymańska-Szcześniak i Bartek Pulcyn przygotowali autorskie zestawienia dziesięciu szczególnie polecanych produkcji.

Joanna Szymańska-Szcześniak: mocne kobiece głosy

Dyrektorka generalna WMFF zwraca uwagę na filmy tworzone przez kobiety i opowiadające o kobiecych doświadczeniach, ale wymykające się prostym kategoriom. W jej zestawieniu znalazły się zarówno intymne historie rodzinne, jak i kino polityczne, społeczne oraz eksperymentalne.

1. "Siedem dni w lutym" reż. Tatjana Moutchnik

Światowa premiera w Konkursie Międzynarodowym 42. WMFF. Gęsta i wieloznaczna historia rodzinna rozgrywająca się w cieniu śmierci nestorki rodu oraz wybuchu wojny.

2. "Jej pierwszy smak" reż. Yiwen Gong

Projekt rozwijany w ramach Hong Kong Asia Film Financing Forum i prezentowany podczas HAF Goes to Cannes. Zmysłowa, nieoczywista opowieść o dojrzewaniu, odkrywaniu własnych pragnień i przekraczaniu granic narzuconych przez otoczenie.

3. "Dziecko" Linda Olte

Nowy film Lindy Olte, laureatki łotewskich Narodowych Nagród Filmowych za reżyserię i montaż. Intymne kino o relacjach, odpowiedzialności i konsekwencjach decyzji, których nie da się już cofnąć.

4. "Zatrzymaj mnie" reż. Myrsini Aristidou

Laureat Nagrody Publiczności w konkursie World Cinema Dramatic na Sundance 2026. Poruszająca opowieść o bliskości, stracie i próbie ocalenia więzi w sytuacji, która wystawia bohaterów na najtrudniejszą próbę.

5. "Kochanek, nie wojownik" reż. Martina Buchelová

Zdobywca Grand Prix sekcji Proxima Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach. Pełna energii i przewrotnego humoru opowieść o uczuciach, niedojrzałości i konieczności wzięcia odpowiedzialności za własne życie.

6. "Ingeborg Bachmann - Ktoś, kim kiedyś byłam" reż. Regina Schilling

Film otwarcia DOK.fest München. Dokumentalny portret Ingeborg Bachmann, łączący archiwalia i twórczość poetki z inscenizowanymi scenami z udziałem Sandry Hüller.

7. "Czarna kasa, białe noce" reż. Kristina Grozeva, Petar Valchanov

Tragikomedia prezentowana w Konkursie Głównym MFF w Karlowych Warach 2026. Bułgarskie małżeństwo odkłada pieniądze z drobnych łapówek na podróż do Petersburga, lecz wybuch wojny w Ukrainie wystawia na próbę jego plany i moralne kompromisy.

8. "Proszę o uwagę" reż. Sara Robin

Dokument prezentowany w sekcji Documentary Spotlight na SXSW 2026. Rodzice, młodzi aktywiści i sygnaliści próbują przeciwstawić się destrukcyjnemu wpływowi mediów społecznościowych oraz odzyskać kontrolę nad technologią pochłaniającą naszą uwagę.

9. "Josephine", reż. Beth de Araújo

Podwójny triumfator Sundance 2026 - zdobywca Grand Jury Prize i Nagrody Publiczności - z Channingiem Tatumem i Gemmą Chan w obsadzie. Intensywna historia rodziny próbującej poradzić sobie z konsekwencjami traumatycznego wydarzenia.

10. "Gradiva" reż. Marine Atlan

Zdobywca Grand Prix Tygodnia Krytyki w Cannes oraz Nagrody Publiczności Nowych Horyzontów. Hipnotyczne, zmysłowe kino o pamięci, pragnieniu i cienkiej granicy oddzielającej rzeczywistość od obsesji.

Bartek Pulcyn: kino w całej jego różnorodności

W wyborze dyrektora programowego WMFF znalazły się wielkie europejskie produkcje, animacje, kino gatunkowe, filmy autorów nagradzanych w Cannes i Wenecji oraz jeden klasyk, który po latach powraca na festiwalowy ekran.

1. "Błogosławieństwo ziemi" reż. Hans Petter Moland

Norweski kandydat do Oscara, prezentowany wcześniej w Toronto i Konkursie Głównym San Sebastián. Ekranizacja powieści Knuta Hamsuna i duże, klasyczne kino europejskie, które powinno zainteresować zarówno miłośników ambitnego filmu, jak i literatury.

2. "Zapach jabłek" reż. John Trengove

Światowa premiera w konkursowej sekcji Platform festiwalu w Toronto. Rozgrywający się w czasach apartheidu dramat odsłania przemoc i zakłamanie ukryte pod fasadą pozornie szanowanej białej rodziny.

3. "Żelazny chłopak" reż. Louis Clichy

Laureat Nagrody Specjalnej Jury sekcji Un Certain Regard w Cannes. Olśniewająca plastycznie animacja o relacji ojca i syna - kino familijne, które traktuje młodą publiczność poważnie.

4. "Wyzwolona", reż. Guy Nattiv

Thriller nagrodzonego Oscarem Guya Nattiva, z Carrie Coon, Lily James i Bellą Ramsey w obsadzie, prezentowany na festiwalu w Toronto. Trzymające w napięciu kino o wolności, przemocy i cenie, jaką trzeba zapłacić za odzyskanie kontroli nad własnym życiem.

5. "Spirala", reż. Paolo Strippoli

Film z Konkursu Głównego festiwalu w Wenecji i włoski kandydat do Oscara. Mroczne kino gatunkowe, które wykorzystuje konwencję thrillera do opowiedzenia o lęku, wykluczeniu i mechanizmach społecznej przemocy.

6. "Natura miłości" reż. Rodrigo Sorogoyen

Konkurs Główny festiwalu w Cannes oraz Javier Bardem i Victoria Luengo w rolach głównych. Emocjonalne, bezkompromisowe kino o miłości, zależności i uczuciach, nad którymi coraz trudniej zapanować.

7. "Urosłem o cal, kiedy umarł mój ojciec" reż. P.R. Monencillo Patindol

Światowa premiera w sekcji Bright Future Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Rotterdamie. Osobista i formalnie odważna opowieść o żałobie, pamięci oraz dorastaniu przyspieszonym przez stratę.

8. "Lemoniada" reż. Kim Bartley

Pełnometrażowy debiut prezentowany premierowo w Toronto, z Barrym Keoghanem jako aktorem i producentem wykonawczym. Nieoczywiste kino społeczne, które łączy silne emocje z uważnym spojrzeniem na ludzi pozostających na marginesie.

9. "Papierowy tygrys" reż. James Gray

Film Konkursu Głównego w Cannes i otwarcia New York Film Festival, z Adamem Driverem, Scarlett Johansson i Milesem Tellerem. Nowy film Jamesa Graya łączy gwiazdorską obsadę z charakterystyczną dla reżysera opowieścią o ambicji, rodzinie i cenie amerykańskiego sukcesu.

10. "Stowarzyszenie Umarłych Poetów" reż. Peter Weir

Oscar za scenariusz, BAFTA dla najlepszego filmu oraz Nagroda Publiczności Warszawskiego Festiwalu Filmowego w 1990 roku. Ponadczasowa opowieść o wolności, odwadze i nauczycielu, który zachęca swoich uczniów do samodzielnego myślenia.

42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 9-18 października 2026 roku. Pełny program, harmonogram projekcji oraz bilety dostępne są na stronie festiwalu. Interia jest patronem medialnym WMFF.