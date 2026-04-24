Andrzej Seweryn ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (1968). Wystąpił w ponad 70 filmach fabularnych. Na przestrzeni lat współpracował m.in. z Andrzejem Wajdą, Andrzejem Żuławskim, Giorgio Trevesem, Stevenem Spielbergiem, Regisem Wargnierem i Agnieszką Holland. Równolegle pojawiał się na małym ekranie, gdzie stworzył wiele niezwykłych kreacji. Od 2011 roku pełni funkcję dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

Andrzej Seweryn w "halo tu polsat". Co myślą o nim współpracownicy?

24 kwietnia na Dużej Scenie Teatru Polskiego będzie miała miejsce premiera "Horacjusza" Pierre'a Corneille'a. Andrzej Seweryn odpowiada za reżyserię spektaklu, a na scenie zobaczyć będzie można m.in. takich artystów jak: Sławomir Grzymkowski, Szymon Kuśmider, Modest Ruciński, Ignacy Liss, Maksymilian Rogacki, Hanna Skarga, Irmina Liszkowska, Dorota Landowska oraz gościnnie Sławomir Głazek i Antoni Ostrouch.

W piątkowym wydaniu "halo tu polsat", a więc kilka godzin przed uroczystą premierą, aktor i reżyser opowiedział nieco o spektaklu.

"Bardzo ważny jest dzisiaj dla mnie dzisiejszy wieczór, premiera 'Horacjusza' Pierre'a Corneille, który mam zaszczyt reżyserować. To tekst z XVII w. w znakomitym tłumaczeniu Jerzego Radziwiłłowicza" - mówił w rozmowie z Ewą Wachowicz i Krzysztofem Ibiszem.

W trakcie spotkania wyemitowany został materiał, w którym aktorzy występujący w spektaklu opowiedzieli o przebiegu współpracy z Sewerynem. Z ich wypowiedzi wyłania się obraz perfekcjonisty, którego za kulisami utytułowali wymownym pseudonimem "As" - nawiązującym nie tylko do inicjałów, ale i do mocnej karty w talii.

"Jest reżyserem bardzo wymagającym, ale wydaje mi się, że wymaga również od siebie, nie tylko od aktorów", "Stworzył coś, dzięki czemu wracamy do naszego teatru, Teatru Polskiego, jak do domu" - przekazali aktorzy "Horacjusza".

Andrzej Seweryn o żarcie Emmanuela Macrona. "Trzeba znać swoje miejsce w życiu"

Kilka dni temu, podczas gali w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, w obecności najważniejszych postaci polskiej i francuskiej sceny politycznej, Andrzej Seweryn odebrał Nagrodę im. Bronisława Geremka (za wkład w umacnianie relacji polsko-francuskich). Obecny na gali prezydent Francji Emmanuel Macron rozbawił publiczność żartem na temat narodowości Andrzeja Seweryna.

"Od jakiegoś czasu kolejne władze polskie tłumaczyły nam, że Maria Skłodowska-Curie była Polką. Potem w ostatnich latach, że Fryderyk Chopin był Polakiem i przyjęliśmy każdą z tych prowokacji. Teraz chcą, żebyśmy uwierzyli, że Andrzej Seweryn też jest Polakiem" - powiedział prezydent Francji.

Jak na słowa Macrona zareagował Andrzej Seweryn?

"[...] Ten wspaniały żart prezydenta Macorna o mnie, wstrząsnął mnie. Zawsze byłem uczony, że trzeba znać swoje miejsce w życiu. Nie spodziewałem się, że coś takiego może mnie jeszcze w życiu spotkać - tak, nigdy nie miałem wątpliwości, że jestem Polakiem. Wzrusza mnie nasza flaga i język. Ale też wzrusza mnie język francuski" - wyjawił w "halo tu polsat".

Andrzej Seweryn: 80. urodziny legendy polskiego kina

W sobotę 25 kwietnia Andrzej Seweryn będzie obchodził 80. urodziny. Podczas rozmowy aktor odniósł się do otrzymywanych przez lata komplementów i obranej ścieżki kariery:

"Ja tego w ogóle tak nie postrzegam i nie przeżywam. Kontynuuję, bo tak mi los, reżyserzy, producenci, dyrektorzy różnych instytucji ułożyli drogę. Uważam siebie za 'robociarza' mojego zawodu".

Seweryn poruszył także temat aktorskich początków. Wyraził wówczas całkowite zrozumienie dla młodych twórczyń i twórców, którzy odczuwają potrzebę buntu oraz własnych poszukiwań.

"Jeżeli uważają, że nie trzeba patrzeć na mistrzów i raczej szukać swoich dróg, ja to szanuję. [...] Starałem się rozmawiać, obserwować, współpracować z nimi, ale przecież w pewnym momencie wiele haseł, wymagań, pojęć, opinii mistrzów zostało przeze mnie odrzucone" - wspominał.

Na koniec dla aktora przygotowano specjalną niespodziankę. W studiu pojawiła się Grażyna Barszczewska z tortem i kwiatami, odwdzięczając się poniekąd za sytuację, która miała miejsce w studiu "halo tu polsat" półtora roku temu.

Scarlett Johansson poznała prawdę o przodkach. Byli Polakami