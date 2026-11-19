"Shrek" od lat zajmuje w sercach Polaków absolutnie wyjątkowe miejsce. Miliony widzów nie tylko oglądały kolejne części przygód zielonego ogra po kilkanaście razy, ale do dziś cytują kultowe dialogi. Ogromna w tym zasługa genialnego polskiego dubbingu, który dla publiczności stał się niemal świętością i wartością równą samej fabule.

Nic dziwnego, że informacje o piątej odsłonie serii, o której mówi się już od 2024 roku, rozpalają emocje. Premiera filmu zapowiedziana jest na lato 2027 roku, co oznacza, że uwielbiany bohater powróci na wielkie ekrany po aż 17 latach nieobecności. W oryginalnej wersji językowej mają ponownie wystąpić gwiazdy od lat związane z marką, jednak wokół produkcji wciąż nie brakuje gorących dyskusji.

Kto pojawi się w polskiej wersji?

Przypomnijmy, że pierwsza zapowiedź piątej części "Shreka", która ujrzała światło dzienne ponad rok temu, wywołała w sieci burzę. Widzowie nie zostawili na twórcach suchej nitki - fanom przede wszystkim nie spodobał się odmieniony wygląd kultowych postaci, który zdaniem wielu odbiega od ducha oryginału i zbyt mocno przypomina produkcje Disneya, Pixara, a nawet obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Równie wielkie emocje w naszym kraju budzi jednak kwestia polskiej ścieżki dźwiękowej. O tę sprawę został zapytany Zbigniew Zamachowski, który gościł w 12. odcinku programu "Kuba Wojewódzki". Aktor od samego początku użycza głosu Shrekowi w polskiej wersji językowej, a pracę przy tej serii wspomina z ogromnym sentymentem:

"To była jedna z najpiękniejszych moich zawodowych przygód w życiu. Przygoda dubbingowa. Tych dubbingów zrobiłem też bardzo dużo, a 'Shrek' jest czymś, co gdzieś przekroczyło różne granice i moich oczekiwań, i tego, co mi podarował w zamian" - wyznał szczerze na kanapie u Wojewódzkiego.

W trakcie rozmowy nie mogło zabraknąć kluczowego pytania o udział gwiazdora w nadchodzącym hicie. Zamachowski dał jasno do zrozumienia, że bardzo liczy na kolejną wizytę w studiu nagraniowym:

"Nie żegnam się ze Shrekiem, a raczej będę chciał się z nim przywitać ponownie" - zapowiedział.

Kiedy jednak Kuba Wojewódzki zaczął drążyć temat i dopytał wprost, czy oznacza to, że kontrakt jest już podpisany, a widzowie na pewno ponownie usłyszą jego głos w kinach, aktor zaskoczył brakiem jednoznacznej deklaracji:

"Nie wiem, właśnie to jest też ciekawe" - przyznał tajemniczo.

Kto zastąpi Jerzego Stuhra?

W programie poruszono również niezwykle poruszający i trudny temat. Przez lata niezastąpionym głosem Osła w polskim dubbingu był wybitny Jerzy Stuhr. Kuba Wojewódzki zasugerował, że jego miejsce za mikrofonem mógłby zająć syn aktora - Maciej Stuhr.

Zbigniew Zamachowski przytaknął, podkreślając, że byłby to piękny i symboliczny hołd:

"Ja byłbym za tym. Myślę, że to jakaś naturalna sytuacja i kontynuacja. [...] Znam Maćka od chłopca i Jerzego też wiele lat, w ten sposób fantastycznie zbliża się do swojego taty w różnych aspektach" - podsumował aktor.