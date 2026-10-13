"Batman II": prace nad filmem zostały wstrzymane

"Batman II" to iście pechowa produkcja. Film Matta Reevesa z 2022 roku wprowadził nas w mroczną atmosferę Gotham City i zapowiadał się jako zaledwie początek genialnej serii DC. Od tamtej pory tytuł napotkał jednak na swojej drodze mnóstwo ograniczeń - od strajków w Hollywood po problem z dokończeniem scenariusza.

Nie tylko fani są sfrustrowani tak długim oczekiwaniem na kontynuację dzieła Reevesa. Jak donoszą zagraniczne media, produkcja znacznie się opóźni, gdyż w chwili obecnej prace nad nią stanęły w martwym punkcie.

Powodem wstrzymania produkcji mają być sprawy rodzinne reżysera. "Matt ma pełne wsparcie DC Studios i z niecierpliwością czekamy na jak najszybsze wznowienie prac" - przekazało 5 października studio, cytowane przez magazyn Deadline.

Pattinson o sequelu "Batmana". "Robimy krótką przerwę"

Do problemów w realizacji "Batmana II" odniósł się również Robert Pattinson, czyli odtwórca głównej roli w głośnej ekranizacji komiksów DC. Aktor, który promuje obecnie swój najnowszy film "Primetime", został zapytany o postępy w pracach nad filmem z superbohaterskiego uniwersum. Brytyjczyk potwierdził, że premiera tytułu z pewnością nie nastąpi zbyt szybko.

"Tak, robimy sobie krótką przerwę, ale potem ustalimy, co dalej" - powiedział w rozmowie z Official Pop Drop.

Choć "Batman II" nieprędko pojawi się w kinach, wiosną tego roku Pattinson zapewnił fanów, że fragmenty scenariusza, które miał już okazję przeczytać, są warte tak długiego oczekiwania. "Scenariusz jest niesamowity. Myślę, że to będzie naprawdę, naprawdę niezwykły film i bardzo inny" - zdradził magazynowi Deadline.

W obsadzie "Batmana II" znajdą się m.in. Andy Serkis, Colin Farrell, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry, Jayme Lawson, Charles Dance, Gil Perez-Abraham i Sebastian Koch.

Na ten moment premiera filmu jest zaplanowana na 18 lutego 2028 roku.