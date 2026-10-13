Co dalej z "Batmanem II"? Aktor nie ma zbyt dobrych wieści

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

Fani "Batmana" nie będą zadowoleni. Wszystko wskazuje na to, że na sequel głośnego filmu DC będziemy musieli... poczekać jeszcze dłużej, niż sądziliśmy. Robert Pattinson, czyli odtwórca roli Bruce'a Wayne'a poinformował, że prace nad kontynuacją obrazu z komiksowego uniwersum stanęły w miejscu.

Mężczyzna z filmu "Batman" stoi w słabo oświetlonym pomieszczeniu z drewnianymi meblami i lampą.
Kadr z filmu "Batman"Warner Bros.materiały prasowe

"Batman II": prace nad filmem zostały wstrzymane

"Batman II" to iście pechowa produkcja. Film Matta Reevesa z 2022 roku wprowadził nas w mroczną atmosferę Gotham City i zapowiadał się jako zaledwie początek genialnej serii DC. Od tamtej pory tytuł napotkał jednak na swojej drodze mnóstwo ograniczeń - od strajków w Hollywood po problem z dokończeniem scenariusza.

Nie tylko fani są sfrustrowani tak długim oczekiwaniem na kontynuację dzieła Reevesa. Jak donoszą zagraniczne media, produkcja znacznie się opóźni, gdyż w chwili obecnej prace nad nią stanęły w martwym punkcie.

Powodem wstrzymania produkcji mają być sprawy rodzinne reżysera. "Matt ma pełne wsparcie DC Studios i z niecierpliwością czekamy na jak najszybsze wznowienie prac" - przekazało 5 października studio, cytowane przez magazyn Deadline.

Pattinson o sequelu "Batmana". "Robimy krótką przerwę"

Do problemów w realizacji "Batmana II" odniósł się również Robert Pattinson, czyli odtwórca głównej roli w głośnej ekranizacji komiksów DC. Aktor, który promuje obecnie swój najnowszy film "Primetime", został zapytany o postępy w pracach nad filmem z superbohaterskiego uniwersum. Brytyjczyk potwierdził, że premiera tytułu z pewnością nie nastąpi zbyt szybko.

"Tak, robimy sobie krótką przerwę, ale potem ustalimy, co dalej" - powiedział w rozmowie z Official Pop Drop.

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Choć "Batman II" nieprędko pojawi się w kinach, wiosną tego roku Pattinson zapewnił fanów, że fragmenty scenariusza, które miał już okazję przeczytać, są warte tak długiego oczekiwania. "Scenariusz jest niesamowity. Myślę, że to będzie naprawdę, naprawdę niezwykły film i bardzo inny" - zdradził magazynowi Deadline.

W obsadzie "Batmana II" znajdą się m.in. Andy Serkis, Colin Farrell, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry, Jayme Lawson, Charles Dance, Gil Perez-Abraham i Sebastian Koch.

Na ten moment premiera filmu jest zaplanowana na 18 lutego 2028 roku.

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