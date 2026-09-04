Co było przyczyną śmierci Witolda Płóciennika? Są pierwsze ustalenia

Znaleziono ciało operatora Witolda Płóciennika

Nie żyje Witold Płóciennik - ceniony autor zdjęć filmowych, przewodniczący Związku Zawodowego Filmowców, twórca zdjęć do wielu głośnych i nagradzanych polskich produkcji. Jego ciało znaleziono podczas poszukiwań w województwie lubuskim.

Jak informowała w rozmowie z Polską Agencją Prasową prok. Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, tożsamość artysty potwierdził członek rodziny. "Oględziny na miejscu zdarzenia przeprowadził prokurator. Zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji, która ma wyjaśnić czy do śmierci mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie, czy też doszło do niej z przyczyn naturalnych" - dodała rzecznik. Sekcja zwłok mężczyzny jest zaplanowana na wtorek, 8 września.

Ciało operatora znalazła jedna z osób ochotniczo biorących udział w akcji poszukiwawczej. W lesie na obrzeżach Lubniewic przeprowadzono oględziny z udziałem prokuratora.

Nie żyje Witold Płóciennik. Śledczy wykluczają "kryminalny charakter"

Na ten moment nie znamy bezpośredniej przyczyny śmierci Płóciennika. Prok. Wojciechowska-Grześkowiak przekazała w rozmowie z Interią Film, że po przeprowadzeniu oględzin śledczy wykluczają "kryminalny charakter zdarzenia".

- Okoliczności ustalone na podstawie oględzin miejsca znalezienia zwłok bezpośrednio nie wskazują na kryminalny charakter zdarzenia - mówiła.

Witold Płóciennik po raz ostatni widziany był w sobotę 29 sierpnia w Lubniewicach (woj. lubuskie). Mężczyzna spędzał czas wolny w miejscowości wypoczynkowej nad jeziorem Lubiąż, gdzie miał spotkać się z bliskimi. Wcześniej kręcił zdjęcia do nowego serialu.

W poniedziałek ekipa filmowa miała ponownie spotkać się w pracy. Nieobecność Płóciennika zaniepokoiła jego kolegów, którzy włączyli się do akcji poszukiwawczej, do której zaangażowano m.in. śmigłowiec, drony i psy tropiące.

Witold Płóciennik: ceniony polski operator

Płóciennik w swojej filmografii miał zdjęcia do cenionych polskich filmów, takich jak "Ikar. Legenda Mietka Kosza", "Carte Blanche", "Jak pies z kotem" czy "Święto ognia". Pracował również nad znanymi serialami - "Klangorem", "Ołowianymi dziećmi" oraz "Idź przodem bracie". Za zdjęcia do filmu "Ikar. Legenda Mietka Kosza" otrzymał nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Artystę pożegnała m.in. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

"Od 2021 roku był przewodniczącym Związku Zawodowego Filmowców. Człowiekiem dialogu zawsze zaangażowanym w najważniejsze sprawy środowiska filmowego. Zawsze blisko twórczyń i twórców, gotowy do ich reprezentacji i obrony należnych im praw" - czytamy w oświadczeniu SFP.

Płóciennik miał 56 lat.