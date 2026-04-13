Cirque du Soleil: trzy magiczne widowiska na wielkim ekranie w Multikinie

Cirque du Soleil to wyjątkowa firma, która zrewolucjonizowała sztukę cyrkową. Została założona w 1984 roku w Baie-Saint-Paul, w prowincji Quebec w Kanadzie, przez dwóch byłych artystów ulicznych: Guya Laliberté i Gilles'a Ste-Croix.

Cirque du Soleil znany jest na całym świecie z przełamywania wszelkich barier ograniczających możliwości ludzkiego ciała. Ich spektakle w widowiskowy sposób łączą niezwykłą akrobatykę z teatralną opowieścią i zachwycającą oprawą wizualną.

Cirque du Soleil to zdobywcy aż czterech nagród Emmy oraz artyści uhonorowani gwiazdą w hollywoodzkiej Alei Sław. Od lat udowadniają, że nie mają sobie równych. Już w najbliższym czasie na wielkim ekranie w Multikinie będzie można obejrzeć ich trzy widowiska.

16 kwietnia - "Cirque du Soleil: Luzia" - reż. Adrian Wills

"Luzia" zabiera widzów w surrealistyczną podróż do Meksyku - świata zawieszonego między snem a jawą. Spektakl zachwyca wykorzystaniem wody w choreografiach akrobatycznych, co było przełomowym elementem w historii Cirque du Soleil. Widzowie zobaczą m.in. efektowne występy na trapezie, kole cyrkowym, pasach powietrznych.

16 lipca - "Cirque du Soleil: Kooza" - reż. Mario Janelle, David Shiner

"Kooza" to powrót do korzeni sztuki cyrkowej w nowoczesnym, widowiskowym wydaniu. Spektakl balansuje między humorem a napięciem, opowiadając historię poszukiwania własnej tożsamości. Artyści prezentują imponujące numery, w tym chodzenie po linie, koło śmierci, balans na krzesłach, akrobacje na monocyklu oraz występy z diabolo.

15 października - "Cirque du Soleil: Kurios - Gabinet osobliwości" - reż. Michel Laprise

"Kurios - Gabinet osobliwości" przenosi widzów do fantastycznego świata inspirowanego estetyką dawnych gabinetów cudów. To opowieść o potędze wyobraźni, w której nauka spotyka się z magią. Wśród niezwykłych numerów znajdują się m.in. akrobatyczna siatka, rower powietrzny, pasy powietrzne czy spektakularne układy zespołowe.