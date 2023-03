Bez wątpienia stylizacja Magdaleny Koleśnik wzbudziła największe zainteresowanie. Była to jedna z najodważniejszych kreacji tego wieczoru. Podczas Orłów Koleśnik pojawiła się w dopasowanej czarnej sukience z odważnymi wycięciami i kwiatami. Było to pierwsze oficjalne wyjście aktorki, która niedługo zadebiutuje w roli mamy.

"Moim marzeniem było nałożenie projektu Magdy Butrym, którą obserwuję i bardzo doceniam. To, co w jej projektach jest dla mnie wyjątkowe, to jej podejście do kobiecej zmysłowości. Z jednej strony bujnej, eksponowanej w kreacjach np. poprzez pąki kwiatów, które są często ich elementem, ale także skondensowanej i prostej. W tych projektach jest i fantazja, i decyzja. Te elementy bardzo ze mną rezonują, szczególnie w momencie, w którym jestem, a więc w ciąży, która właśnie z fantazji i decyzji powstała" - mówi Magdalena Koleśnik.

"Koleśnik słynie z odważnych stylizacji. Tegoroczny pomysł jest przemyślany, wszystko się zgadza, dobrane jest ze smakiem. Dla mnie to jest stylizacja, którą aktorka chce nam coś przekazać. To jest taka kreacja, która może nas uczyć na przykład ciałopozytywności" - mówi Marta Pożarlik, stylistka z "DD TVN".

"Kreacja jest kontrowersyjna, ale nie jest wyzywająca. Kolor, forma, dodatki, fryzura makijaż tworzą całość" - dodaje Dorota Wolff (Wróblewska), producentka pokazów mody i autorytet w kwestii światowego i polskiego rynku mody.

"Ukryta sieć": O czym opowiada film?

"Ukryta sieć" opowiada historię o krzywdzie, zemście, technologii i o tym, że prywatność w sieci nie istnieje.

Młoda dziennikarka Julita Wójcicka (grana przez Małgorzatę Koleśnik) prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci telewizyjnego celebryty. Uważa, że to co służby kwalifikują jako nieszczęśliwy wypadek, w rzeczywistości było precyzyjnie zaplanowaną zbrodnią. Każdy krok, który zbliża Julitę do odkrycia prawdy, ściąga na nią śmiertelne niebezpieczeństwo. Ktoś ją obserwuje, zna jej najbardziej wstydliwe tajemnice, wyprzedza jej każdy ruch. Aby nie stać się kolejną ofiarą Julita musi wniknąć w ukrytą sieć cyber powiązań i odkryć tajemnice, których być może wolałaby nie poznać.

W rolach głównych w "Ukrytej sieci" zobaczymy, m. in.: Magdalenę Koleśnik ("Inni ludzie", "Sweat", serial "Kruk"), Andrzeja Seweryna ("Ostatnia rodzina", "Ziemia obiecana", "Różyczka"), Piotra Trojana ( "Johnny", "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Wszystkie nasze strachy") i Mikołaja Grabowskiego ("Żeby nie było śladów", "Pręgi", "Uwikłanie").