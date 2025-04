Ciekawostki o największym hicie ostatnich dni. Jest polski akcent

"Minecraft: Film" zdominował polskie kina, bijąc rekordy oglądalności. W weekend premierowy produkcję obejrzało aż 978 319 osób, co czyni ją największym otwarciem w historii polskiego kina po 1989 roku. Film przekroczył osiągnięcie "Kleru" z 2018 roku, który przez lata utrzymywał tytuł rekordzisty.

Fenomenalny wynik tego filmu daje nadzieję na dalszy sukces, a polscy kinomaniacy, wśród których nie brakuje fanów legendarnej gry, chwalą zarówno wizualną stronę produkcji, jak i oddanie klimatu popularnego świata Minecrafta.

"Minecraft": Tego nie wiedziałeś o filmie!

W rolach głównych występują legenda komedii Jack Black i gwiazda filmów akcji Jason Momoa, którego talent komediowy jest często niedoceniany. A "Minecraft" ma na celu zaproszenie zarówno doświadczonych graczy, jak i zwykłych widzów do cieszenia się jego oszałamiająco kolorowym światem.

Jared Hess , reżyser filmu, zdradził, jak podszedł do tej monumentalnej adaptacji:

"To było coś w rodzaju: 'Ojej, bądźmy dziećmi i po prostu celebrujmy to, co kochamy w grze, ale zabierzmy widzów w tę epicką komediową przygodę'. To było tak, jakby każdy wstrzyknął to, co kocha w grze i próbował zrealizować to w nowy sposób".

Ale nawet takie zabiegi były niewystarczające, bo jak podkreślili twórcy — nie było "matematycznie możliwe", by stworzyć film, który będzie odpowiadał doświadczeniom każdego gracza.



Zastanawialiście się, jak powstała jedna z najzabawniejszych scen w filmie? Okazuje się, że odpowiedzialny jest za nią sam Jason Momoa , który inspirował się programem "Saturday Night Live". W wywiadzie dla portalu Collider, Black i Momoa opowiedzieli o scenie, w której ich postacie muszą manewrować swoimi ciałami w bardzo niezręcznej pozycji, aby zmieścić się w małej dziurze podczas ucieczki przed Zombie.

"Gary i Ace z 'Ambigously Gay Duo'. Uwielbiam, jak to robią, więc to w zasadzie salto do góry nogami. Wchodzą, walczą ze wszystkimi złymi facetami. Pomyślałem, że będzie naprawdę zabawnie (...)" - stwierdził Momoa.

"Jedynym sposobem, żeby przejść przez tę dziurę, było użycie 'aerodynamicznej kanapki z mężczyzną’ i musieliśmy iść tak ciasno, jak to możliwe" - dodał Black.

W filmie nie zabrakło także hołdu dla kultowych youtuberów, którzy mieli wielki wpływ na popularyzację i rozwój gry. Mowa tutaj o jednym z ulubionych easter eggów reżysera w filmie - śwince noszącej złotą koronę, która nawiązuje do zmarłego youtubera znanego pod pseudonimem Technoblade.

"Jeden z moich ulubionych easter eggów wyszedł od Sebastiana [Hansena - przyp.red.], który gra Henry'ego. Kiedy przygotowywaliśmy film, powiedział: 'Spójrz, to niesamowity gracz Minecraft o nazwie Technoblade, który zmarł i chciałbym móc go jakoś uczcić w filmie". Pomyśleliśmy: 'O mój Boże, oczywiście’. Więc porozmawialiśmy z naszym zespołem projektantów i w filmie jest naprawdę słodki, specjalny ukłon w stronę Technoblade'a" - zdradził reżyser.

Polski akcent w filmie!

Malgosha jest jednym z czarnych charakterów w filmie - nienawidzi kreatywności i radości, a zabawa budzi w niej wstręt. Pragnie zniszczyć główny świat Minecrafta i doprowadzić do rządów mroku. Okazuje się, że postać "Malgosha" wzorowana jest na polskiej "Małgosi". Możemy zauważyć, że bohaterowie zwracają się do niej w oryginalnej wersji językowej właśnie w ten sposób, a nawet jako "Gosia". Polscy fani od razu zwrócili na to uwagę, a dla zagranicznych fanów imię ma swój egzotycznych charakter.

Skąd taka inspiracja? Nie mamy jeszcze oficjalnego potwierdzenia, ale w sieci możemy znaleźć spekulacje, które sugerują nawiązanie do baśni o Jasiu i Małgosi — filmowa Malgosha dzieli pewne cechy charakteru z Babą Jagą, ale to zwykłe domysły.

Inni zaś sugerują, że wybrane imię może być jakoś powiązane z dalekimi polskimi korzeniami Jacka Blacka, ale to także tylko luźne dyskusje w mediach.

Nieważne skąd wziął się ten pomysł — to i tak bardzo miły akcent!



"Minecraft": o czym jest?

Czwórka osób na życiowym zakręcie trafia do gry "Minecraft". Wspólnymi siłami starają się wrócić do prawdziwego świata. Pomaga im kultowy bohater gry — Steve.

"Minecraft: Film" jest adaptacją gry wideo, która od swej premiery w 2011 roku bije rekordy popularności. Za kamerą stanął Jared Hess, jeden z współtwórców komedii "Napoleon Dynamite". W rolach głównych możemy zobaczyć Jasona Momoę, Jacka Blacka, nominowaną do Oscara Danielle Brooks, znaną z serialu "Wednesday" Emmę Myers oraz Jennifer Cooldige, gwiazdę "American Pie" i "Białego Lotosu".

Film trafił do polskich kin 4 kwietnia 2025 roku.