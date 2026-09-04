Afera wokół kontynuacji "Nigdy w życiu!". O tym huczy cała Polska

Komedia romantyczna "Nigdy w życiu!" (2004) Ryszarda Zatorskiego - będąca adaptacją popularnej powieści Katarzyny Grocholi - na stałe wpisała się w historię polskiego kina. Opowieść o Judycie (Danuta Stenka), która po rozwodzie z mężem (Jan Frycz) rozpoczyna życie na nowo, podbiła serca widzów, a w zmaganiach z codziennością pomagała jej rezolutna córka Tosia.

Po dwóch dekadach obie bohaterki powracają w kontynuacji zatytułowanej "Właśnie że tak! Nigdy w życiu 20 lat później", do której zdjęcia właśnie dobiegły końca. W kultowej odsłonie z 2004 roku w postać Tosi wcieliła się Joanna Jabłczyńska. W kontynuacji jednak rolę tę powierzono Agnieszce Żulewskiej. Odkąd ogłoszono tę informację, w sieci zawrzało. Niedługo później Jabłczyńska zaznaczyła, że jej wcześniejsze działania nie były wymierzone w nową odtwórczynię Tosi.

"Kiedy publikowałam pierwsze nagrania, nie miałam zielonego pojęcia, kto dostał rolę Tośki. Nie spotkałyśmy się przecież na castingu" - mówiła aktorka w jednym z nagrań.

"Ja po prostu Agnieszkę bardzo cenię. Nie znamy się osobiście, ale bardzo ją cenię jako aktorkę i gdybym przegrała z nią w normalnym castingu, to byłby to wręcz dla mnie zaszczyt. Nawet z powodu uwielbienia do jej talentu nigdy bym nie chciała być akurat z nią porównywana" - dodała.

Danuta Stenka na planie "Nigdy w życiu!" Niemiec AKPA

Joanna Jabłczyńska przeprasza Katarzynę Grocholę. "Materiał stworzony przy pomocy AI"

Choć wydawało się, że burza wokół filmu stopniowo zaczyna przycichać, 3 września na Instagramie Joanny Jabłczyńskiej pojawił się wpis z przeprosinami.

"Przepraszam panią Annę Katarzynę Grocholę za naruszenie dóbr osobistych w postaci czci, dobrego imienia, godności osobistej, autorytetu zawodowego i reputacji w środowisku filmowym oraz renomy jako producenta filmowego, a także tajemnicy korespondencji w związku z moimi wypowiedziami i publikacjami w mediach społecznościowych" - możemy przeczytać. Co więcej, wpis został podpisany słowami: "Materiał stworzony przy pomocy AI".

"Szkoda, że trzeba przepraszać za wyjawienie prawdy", "Mam do pani jeszcze większy szacunek za spokój i ogromną klasę", "Zło dobrem zwyciężaj", "Asia, całym sercem z Tobą!!! I jesteś niesamowicie mądra i inteligentną kobietą - klasa" - komentowali internauci.

Premiera filmu "Właśnie że tak! Nigdy w życiu 20 lat później" jest zaplanowana na 2027 rok. 3 września ruszył proces montażu. Za kamerą stanął Greg Zgliński. W roli Judyty ponownie wystąpi Danuta Stenka.

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