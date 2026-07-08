Chwile grozy w Hollywood. Reżysera musieli ratować strażacy

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

Wes Anderson na długo zapamięta obchody 30. rocznicy premiery "Trzech facetów z Teksasu". Reżyser na około 30 minut utknął w windzie w Academy Museum of Motion Pictures w towarzystwie aktora Luke'a Wilsona i producenta filmu Jamesa L. Brooksa. Na miejscu działała straż pożarna.

Wes Anderson w białym garniturze stoi przed dwiema statuetkami Oscara.
Wes AndersonRichard Harbaugh/Academy Museum FoundationGetty Images

Wes Anderson utknął w windzie w Los Angeles. Interweniowali strażacy

Wes Anderson znalazł się "w potrzasku" na chwilę przed spotkaniem z okazji 30 lat od premiery jego debiutu fabularnego, "Trzech facetów z Teksasu". Ekipa filmu zebrała się w Academy Museum of Motion Pictures w Los Angeles, aby świętować tę wyjątkową rocznicę.

Na przeszkodzie stanęła jednak awaria techniczna. Wes Anderson, aktor Luke Wilson oraz producent James L. Brooks zatrzasnęli się w windzie, która miała pomóc im wydostać się z budynku. Artyści utknęli w niej na około 30 minut. Na miejscu interweniowała straż pożarna.

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Mary Kosiarz

Według portalu Save Your Cinema winda, którą podróżowała ekipa filmu jest "tajnym przejściem" wykorzystywanym przez artystów, by ci mogli niepostrzeżenie wchodzić do budynku i go opuszczać, nie przyciągając uwagi reporterów. The Hollywood Reporter, który podał szczegóły incydentu, nie był jednak w stanie potwierdzić tych doniesień.

Wideo z tej niecodziennej przygody udostępniła w mediach społecznościowych Carolyn Dunn, specjalistka ds. produkcji związana z 20th Century Fox.

Na nagraniu widzimy, jak Anderson, Wilson i Brooks opuszczają windę i reżyser pyta jednego ze strażaków, co poszło nie tak. Ten odpowiada, że przyczyną zatrzaśnięcia się windy prawdopodobnie było przeciążenie.

Na szczęście twórca "Grand Budapest Hotel" i "Asteroid City" wyszedł z całego incydentu bez szwanku.

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