Chwile grozy na planie "Batmana". Członek obsady w szpitalu

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

Na planie "Batmana II" doszło do poważnego wypadku. Jak poinformował brytyjski tabloid The Sun, zdjęcia do wyczekiwanego sequela zostały wstrzymane po tym, jak jeden z członków obsady został potrącony przez Batmobil. Co wiemy o przebiegu zajścia?

Kadr z filmu The Batman przedstawiający mężczyznę w tłumie, w otoczeniu białych kwiatów oraz osób w ciemnych ubraniach.
Kadr z filmu "The Batman"Warner Bros.materiały dystrybutora

Incydent na planie "Batmana II". Batmobil potrącił członka obsady

Mało która produkcja w ostatnich latach napotkała na swojej drodze tyle przeszkód, co "Batman II". Wyczekiwany sequel hitu z 2022 roku wstrzymały strajki aktorów i scenarzystów, konieczność poprawek w scenariuszu, a w końcu sytuacja rodzinna reżysera Matta Reevesa, która zmusiła go do przerwania pracy nad filmem. Choć wydawałoby się, że najgorszy okres twórcy mają już za sobą, na planie zdjęciowym właśnie doszło do poważnego wypadku.

Z relacji brytyjskiego tabloidu The Sun wynika, że podczas pracy nad jedną ze scen członek obsady filmu został potrącony przez Batmobil. Nie ujawniono jednak jego nazwiska.

"Filmy o Batmanie słyną z ambitnych scen, jednak ta zakończyła się fatalnie, gdyż ucierpiał członek obsady. Osoby obecne na planie przekazały, że ktoś został potrącony przez Batmobil. Po wypadku zdjęcia zostały wstrzymane" - zdradziło magazynowi jedno ze źródeł.

Zobacz również:

Kadr z filmu "Artifical"
Camerimage

Camerimage 2026: Znamy film otwarcia. Legenda kina przyjedzie do Polski

Krystian Zając
Krystian Zając

Chwile grozy na planie "Batmana". Członek obsady trafił do szpitala

Informator przypomniał, że produkcje pokroju "Batmana" wymagają uważności i skupienia, a momentami bywają również i ryzykowne - niedawny incydent jest tego najlepszym przykładem.

"Całe szczęście osoba poszkodowana otrzymała pomoc w szpitalu, a teraz dochodzi do siebie w domu" - dodał.

Zobacz również:

Kadr z filmu "The Batman"
Wiadomości

"Batman II" na dobrej drodze do sukcesu? "Jesteśmy prawie u celu"

Mary Kosiarz
Mary Kosiarz

"Batman II" z nowym reżyserem. Wznowiono prace na planie

Prace nad drugą częścią "Batmana" ruszyły w październiku w Leavesden Studios pod Londynem po długiej przerwie spowodowanej niedyspozycją reżysera. Z powodu trudnej sytuacji rodzinnej Matt Reeves był zmuszony zawiesić swój udział w powstawaniu filmu, co jeszcze bardziej zaniepokoiło zniecierpliwionych fanów.

Pomocną dłoń wyciągnął do reżysera jego kolega po fachu, Steven Soderbergh ("Szpiedzy", "Seks, kłamstwa i kasety wideo"). Ma on nadzorować prace na planie, pozostając w ścisłej współpracy z Reevesem, którego twórczość obserwuje i ceni od lat.

Robert Pattinson, który wciela się w postać superbohatera z Gotham, wyraził uznanie dla gestu Soderbergha, nazywając go "wielkodusznym" i "bezinteresownym".

W obsadzie "Batmana II" znajdą się również: Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Colin Farrell, Andy Serkis, Jeffrey Wright, Charles Dance, Jayme Lawson, Gil Perez-Abraham, Sebastian Koch oraz Brian Tyree Henry.

"Batman II" ma trafić do kin 18 lutego 2028 roku.

Zagrali małżeństwo Małyszów. Bartłomiej Deklewa i Maja Szopa o rolach w filmie "Adam"Paulina GandorINTERIA
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze