Incydent na planie "Batmana II". Batmobil potrącił członka obsady

Mało która produkcja w ostatnich latach napotkała na swojej drodze tyle przeszkód, co "Batman II". Wyczekiwany sequel hitu z 2022 roku wstrzymały strajki aktorów i scenarzystów, konieczność poprawek w scenariuszu, a w końcu sytuacja rodzinna reżysera Matta Reevesa, która zmusiła go do przerwania pracy nad filmem. Choć wydawałoby się, że najgorszy okres twórcy mają już za sobą, na planie zdjęciowym właśnie doszło do poważnego wypadku.

Z relacji brytyjskiego tabloidu The Sun wynika, że podczas pracy nad jedną ze scen członek obsady filmu został potrącony przez Batmobil. Nie ujawniono jednak jego nazwiska.

"Filmy o Batmanie słyną z ambitnych scen, jednak ta zakończyła się fatalnie, gdyż ucierpiał członek obsady. Osoby obecne na planie przekazały, że ktoś został potrącony przez Batmobil. Po wypadku zdjęcia zostały wstrzymane" - zdradziło magazynowi jedno ze źródeł.

Chwile grozy na planie "Batmana". Członek obsady trafił do szpitala

Informator przypomniał, że produkcje pokroju "Batmana" wymagają uważności i skupienia, a momentami bywają również i ryzykowne - niedawny incydent jest tego najlepszym przykładem.

"Całe szczęście osoba poszkodowana otrzymała pomoc w szpitalu, a teraz dochodzi do siebie w domu" - dodał.

"Batman II" z nowym reżyserem. Wznowiono prace na planie

Prace nad drugą częścią "Batmana" ruszyły w październiku w Leavesden Studios pod Londynem po długiej przerwie spowodowanej niedyspozycją reżysera. Z powodu trudnej sytuacji rodzinnej Matt Reeves był zmuszony zawiesić swój udział w powstawaniu filmu, co jeszcze bardziej zaniepokoiło zniecierpliwionych fanów.

Pomocną dłoń wyciągnął do reżysera jego kolega po fachu, Steven Soderbergh ("Szpiedzy", "Seks, kłamstwa i kasety wideo"). Ma on nadzorować prace na planie, pozostając w ścisłej współpracy z Reevesem, którego twórczość obserwuje i ceni od lat.

Robert Pattinson, który wciela się w postać superbohatera z Gotham, wyraził uznanie dla gestu Soderbergha, nazywając go "wielkodusznym" i "bezinteresownym".

W obsadzie "Batmana II" znajdą się również: Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Colin Farrell, Andy Serkis, Jeffrey Wright, Charles Dance, Jayme Lawson, Gil Perez-Abraham, Sebastian Koch oraz Brian Tyree Henry.

"Batman II" ma trafić do kin 18 lutego 2028 roku.