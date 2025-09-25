Chwali swoją ekranową partnerkę. Porównuje ją do samej Meg Ryan
Film "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" powstaje na podstawie światowego bestsellera, który sprzedał się w milionach egzemplarzy. Na ekranie zobaczymy gwiazdy znane z wielu popularnych produkcji. W roli głównej wystąpi Tom Blyth, który porównał swoją ekranową partnerkę do samej Meg Ryan.
Film "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" ("People We Meet On Vacation") powstaje na podstawie bestsellerowej powieści autorstwa Emily Henry. Produkcję reżyseruje Brett Haley. W role główne wcielą się Tom Blyth ("Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży") oraz Emily Bader ("Moja Lady Jane"). U ich boku zobaczymy takich aktorów jak: Sarah Catherine Hook ("Biały Lotos"), Jameela Jamil ("Dobre miejsce"), Lucien Laviscount ("Emily w Paryżu") i Lukas Gage ("Euforia", "Biały Lotos").
Książka opowiada historię Poppy i Alex. Mimo że wiele ich różni, przyjaźnią się od lat. Na co dzień mieszkają w innych miastach, lecz każde wakacje spędzają razem. Do czasu. W pewnym momencie ich relacja zostaje wystawiona na próbę. Na dwa lata przestają ze sobą rozmawiać. Poppy postanawia zawalczyć o Alexa i na nowo zdobyć jego zaufanie.
"To nie jest film o zwykłej historii miłosnej" - mówi Emily Haley w rozmowie z Tudum. "Sprawia, że czujesz się, jakbyś wybrał się na wakacje razem z Poppy i Alex" - dodała.
Powieść zadebiutowała w 2021 roku na pierwszym miejscu listy bestsellerów New York Timesa i utrzymywała się na niej przez ponad rok. Sprzedano ponad dwa miliony egzemplarzy w samych Stanach Zjednoczonych.
Tom Blyth w najnowszej rozmowie z portalem Collider opowiedział o pracy na planie filmu "Ludzie, których spotykamy na wakacjach". Aktor chwali swoją ekranową partnerkę, Emily Bader, i porównuje ją do królowej komedii romantycznych.
"Przypomina mi współczesną Meg Ryan. 'Kiedy Harry poznał Sally' to jeden z moich ulubionych filmów, a zdecydowanie mój ulubiony romans z elementami komedii. Zawsze powtarzam, że poza Meg Ryan, która wciąż gra w filmach, brakuje nam tej pełnej energii, zabawnej 'dziewczyny z sąsiedztwa' o bystrym poczuciu humoru. A potem poznałem Emily i pomyślałem: 'O, oto ona'" - przyznał Blyth.
Film "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" ukaże się 9 stycznia 2026 roku na Netfliksie.
Czytaj więcej: Zachwyciła widzów w brawurowym serialu. Wkrótce będzie o niej głośno