Film "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" ("People We Meet On Vacation") powstaje na podstawie bestsellerowej powieści autorstwa Emily Henry. Produkcję reżyseruje Brett Haley. W role główne wcielą się Tom Blyth ("Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży") oraz Emily Bader ("Moja Lady Jane"). U ich boku zobaczymy takich aktorów jak: Sarah Catherine Hook ("Biały Lotos"), Jameela Jamil ("Dobre miejsce"), Lucien Laviscount ("Emily w Paryżu") i Lukas Gage ("Euforia", "Biały Lotos").

Reklama

Książka opowiada historię Poppy i Alex. Mimo że wiele ich różni, przyjaźnią się od lat. Na co dzień mieszkają w innych miastach, lecz każde wakacje spędzają razem. Do czasu. W pewnym momencie ich relacja zostaje wystawiona na próbę. Na dwa lata przestają ze sobą rozmawiać. Poppy postanawia zawalczyć o Alexa i na nowo zdobyć jego zaufanie.

"To nie jest film o zwykłej historii miłosnej" - mówi Emily Haley w rozmowie z Tudum. "Sprawia, że czujesz się, jakbyś wybrał się na wakacje razem z Poppy i Alex" - dodała.

Powieść zadebiutowała w 2021 roku na pierwszym miejscu listy bestsellerów New York Timesa i utrzymywała się na niej przez ponad rok. Sprzedano ponad dwa miliony egzemplarzy w samych Stanach Zjednoczonych.

Tom Blyth porównuje Emily Bader do królowej komedii romantycznych

Tom Blyth w najnowszej rozmowie z portalem Collider opowiedział o pracy na planie filmu "Ludzie, których spotykamy na wakacjach". Aktor chwali swoją ekranową partnerkę, Emily Bader, i porównuje ją do królowej komedii romantycznych.

"Przypomina mi współczesną Meg Ryan. 'Kiedy Harry poznał Sally' to jeden z moich ulubionych filmów, a zdecydowanie mój ulubiony romans z elementami komedii. Zawsze powtarzam, że poza Meg Ryan, która wciąż gra w filmach, brakuje nam tej pełnej energii, zabawnej 'dziewczyny z sąsiedztwa' o bystrym poczuciu humoru. A potem poznałem Emily i pomyślałem: 'O, oto ona'" - przyznał Blyth.

Film "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" ukaże się 9 stycznia 2026 roku na Netfliksie.

Czytaj więcej: Zachwyciła widzów w brawurowym serialu. Wkrótce będzie o niej głośno