Od kiedy Chudy został z pastereczką Bo Peep, by pomagać porzuconym zabawkom w znalezieniu nowych właścicieli, jego starą ekipą kieruje Jessie. Natomiast Buzz robi za jej zastępcę. Dni upływają im na zabawie z ośmioletnią Bonnie. Niestety, pewnego dnia dziewczynka otrzymuje tablet i zapomina o całym świecie - w tym swoich zabawkach. Chudy musi wrócić, by pomóc przyjaciołom w zmaganiach z największym z dotychczasowych zagrożeń.

"Toy Story 5". Kogo usłyszymy w filmie?

W "Toy Story 5" usłyszymy ponownie Toma Hanksa, Tima Allena, Joan Cusack, Johna Ratzenbergera, Tony'ego Hale'a, Blake'a Clarka, Wallace'a Shawna, Annie Potts, Keanu Reevesa i Bonnie Hunt. Jeff Bergman i Anna Vocino przejmą rolę Pana i Pani Bulwy po zmarłych Donie Ricklesie i Estelle Harris. Do obsady dołączyli Anna Faris, Ernie Hudson, Conan O'Brien i Craig Robinson. Zły tablet przemówi głosem Grety Lee.

"Toy Story 5". Kiedy premiera?

"Toy Story 5" trafi do kin na całym świecie 19 czerwca 2025 roku.