Chuck Russell, reżyser kultowej "Maski" oraz "Koszmaru z ulicy Wiązów 3", nie żyje. Miał 74 lata.

Reżyser zmarł nagle w środę, 22 lipca, w swoim domu w okolicach San Diego.

Jak donosi TMZ, do domu Russella została wezwana straż pożarna po wpłynięciu zgłoszenia o nagłym zdarzeniu medycznym z udziałem nieprzytomnego mężczyzny.

Przyczyna śmierci pozostaje nieznana. Jak podaje TMZ, członkowie rodziny są w drodze do Kalifornii, aby uzyskać więcej informacji na temat okoliczności jego śmierci.

Jim Carrey opublikował poruszający wpis, w którym żegna kultowego reżysera.

"Uważam to za przywilej, że mogłem pracować z Chuckiem Russellem. Podczas zdjęć do 'Maski' stworzył na planie niezwykle radosną, pełną dziecięcego zachwytu atmosferę oraz poczucie wspólnoty" - przekazał Carrey cytowany przez Deadline.

"Wszyscy byliśmy poruszeni i zainspirowani jego entuzjazmem oraz energią. Każdy z nas przez wiele lat czerpał z błogosławieństwa tych pełnych życia i ponadczasowych chwil. Uważam 'Maskę' za jeden z klejnotów mojego twórczego życia. Dziękuję, Chuck" - dodał.

Chuck Russell: kariera

Chuck Russell urodził się 9 maja 1958 roku. Należał do grona reżyserów, którzy największe sukcesy odnosili w kinie gatunkowym. Specjalizował się w horrorach, filmach akcji i widowiskach opartych na efektach specjalnych.

Karierę rozpoczął jako scenarzysta i producent. Reżyserski debiut zaliczył w 1987 roku, stając za kamerą "Koszmaru z ulicy Wiązów 3: Wojownicy snów". Trzecia odsłona kultowej serii okazała się sukcesem komercyjnym i przywróciła popularność cyklowi o Freddym Kruegerze. W 1988 roku Russell nakręcił remake horroru "Plazma". Choć film nie podbił box office'u, z czasem zyskał status kultowego dzięki widowiskowym scenom grozy.

Największy sukces w jego karierze przyszedł w 1994 roku wraz z premierą "Maski" z Jimem Carreyem. Film okazał się światowym hitem, zarabiając ponad 350 mln dolarów przy budżecie wynoszącym około 18 mln dolarów. Produkcja nie tylko uczyniła z Carreya jedną z największych gwiazd komedii, ale także była kinowym debiutem Cameron Diaz. Russell umiejętnie połączył humor z przełomowymi jak na tamte czasy efektami komputerowymi, dzięki czemu "Maska" do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych filmów lat 90.

Dwa lata później wyreżyserował "Egzekutora" z Arnoldem Schwarzeneggerem. Widowisko akcji również odniosło sukces finansowy, potwierdzając, że Russell świetnie odnajduje się w wysokobudżetowym kinie rozrywkowym.

W 2002 roku stanął za kamerą "Króla Skorpiona", spin-offu serii "Mumia". Film był pierwszą główną rolą Dwayne'a "The Rocka" Johnsona na dużym ekranie i odegrał istotną rolę w rozpoczęciu jego hollywoodzkiej kariery.

Na IMDb możemy przeczytać, że w trakcie produkcji są trzy filmy w reżyserii Chucka Russella: "White House Demon", "Hyperia" oraz produkcja podpisana: "B: Pierwszy film ze sztuczną inteligencją w roli głównej".