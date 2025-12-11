Christopher Nolan pod wrażeniem "Grzeszników". Wskazał swoją ulubioną scenę

Nolan wskazał na scenę, w której wampir Remmick (Jack O’Connell) i jego pomagierzy wykonują piosenkę "Rocky Road to Dublin". "Gdy zobaczyłem twój film, ta scena mroziła krew w żyłach. To najbardziej spektakularne musicalowe odwrócenie znaczeń od czasu wykorzystania ‘Singin’ in the Rain’ przez Kubricka [w ‘Mechanicznej pomarańczy’]. Co takiego Irlandczycy ci zrobili?" – mówił do Cooglera.

"Grzesznicy" są jednym z najważniejszych filmów obecnego wyścigu oscarowego. Produkcja otrzymała niedawno osiem nominacji do Złotych Globów, w tym za najlepszy dramat, reżyserię i scenariusz (obie dla Cooglera) oraz główną rolę Michaela B. Jordana.

"Grzesznicy". Jeden z największych hitów 2025 roku

Najnowszy film Ryana Cooglera, twórcy "Czarnej Pantery" i pierwszej odsłony serii "Creed", opowiada o braciach Moore (podwójna rola Michaela B. Jordana). W 1932 roku wracają z Chicago do Clarksdale w stanie Mississippi, by otworzyć miejsce spotkań dla czarnoskórej mniejszości. Nieoczekiwanie w ich plan wplątują się siły nie z tego świata.

"Grzesznicy" zachwycili widzów. Kosztujący 90 milionów dolarów film oparty na oryginalnym scenariuszu reżysera zarobił na całym świecie prawie 359 milionów. Jest to ogromny sukces, zważywszy także na fakt, że podstawą fabuły nie była istniejąca już franczyza.