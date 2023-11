"Krucha, jakby nieustannie zalękniona twarz Christine Pascal o śródziemnomorskiej urodzie, trochę nie pasującej do pszennych, słowiańskich twarzy jej filmowych sióstr, Anny Seniuk, Krystyny Zachwatowicz, Mai Komorowskiej, Stanisławy Celińskiej, zdaje się nosić w sobie jakąś dysharmonię, nerwowe nieopanowanie, mroczną tajemnicę" - pisał po latach w "Twórczości" Tadeusz Stefańczyk, nazywając Pascal "wyborną, delikatną i ekspresywną aktorką".

W "Pannach z Wilka" , ekranizacji wybitnego opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza, Pascal wcieliła się w najmłodszą z tytułowych sióstr - Tunię. Konstruując jej wątek Wajda "zdecydował się pokazać więcej, niż napisał Iwaszkiewicz" - oceniał Stefańczyk.



Ekranowa Tunia to w jego ujęciu niedoszła mścicielka z autodestrukcyjnymi skłonnościami. Kiedy wiedziona żądzą zemsty na bohaterze Daniela Olbrychskiego bierze do ręki strzelbę, ostatecznie odstępuje od swego planu. Siostry, którym w końcu udaje się dostać do jej pokoju, zastają ją jednak "w negliżu i ciężkim szoku" a myśliwska broń jest rzucona na podłogę. "Wszystkie poszlaki wskazują na niedoszłe (...) samobójstwo Tuni" - oceniał Stefańczyk.