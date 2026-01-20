Chorwacki kandydat do Oscara na ekranach polskich kin

Dramat "Dobry wieczór, dzień dobry" to oficjalny reprezentant Chorwacji w walce o oscarową nominację w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

To produkcja oparta na prawdziwych wydarzeniach. Jaka to historia?

Oto opis dystrybutora:

Lovro rozwija w Jugosławii błyskotliwą karierę jako uznany reżyser, dzieląc szczęśliwe życie z partnerem i przyjaciółmi. Jednak w 1957 roku komunistyczna władza zaczyna obawiać się jego twórczości i stylu życia. Partyjni funkcjonariusze wysyłają agenta, który ma przeniknąć do jego kręgu i zniszczyć wszystko, co dla niego ważne.

Misja politycznej kontroli przeradza się w niebezpieczną grę lojalności i zdrady, zmuszając Lovra do obrony nie tylko swojej pracy i relacji, ale i samej wolności.

Film na ekranach wybranych kin studyjnych w całej Polsce od 23 stycznia. Dystrybutorem tytułu jest firma Tongariro Releasing.