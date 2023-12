"Chłopi" trafią do oferty Canal+ 23 stycznia 2023, czyli dzień ogłoszenia oscarowych nominacji.

Sony Pictures Classics, dystrybutor filmu w Stanach Zjednoczonych, zgłosił "Chłopów" do wszystkich kategorii nagród Akademii Filmowej. Najważniejsze z nich to: najlepszy film, najlepszy film międzynarodowy, najlepszy film animowany, najlepszy scenariusz adaptowany, najlepsza muzyka (Łukasz L.U.C Rostkowski) i najlepsza piosenka ("Koniec lata").



"Film 'Chłopi" to projekt łączący różne dziedziny sztuki. Literatura, malarstwo, muzyka tworzą spójną całość, która zanurza widza w świecie głębokich emocji. 2024 rok to setna rocznica przyznania Władysławowi Reymontowi nagrody Nobla za powieść 'Chłopi'. Cieszymy się, że właśnie teraz, w zbliżającą się rocznicę, możemy przedstawić światu tą porywającą historię i powalczyć o Oscary we wszystkich kategoriach" - mówi producent filmu Sean Bobbitt.

"Chłopi" już teraz są wymieniani przez najważniejsze zagraniczne redakcje wśród tytułów z największą szansą na nominację w kategorii pełnometrażowej animacji. Variety wytypował "Chłopów" jako kandydata na tzw. shortlistę Akademii Filmowej, a The Hollywood Reporter określił film jako "porywający wizualny triumf".

"Chłopi": Najbardziej kasowy polski film od czterech lat

"Chłopi" to wyjątkowa malarska animacja filmowa, zrealizowana na podstawie powieści Władysława Reymonta. Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty staje się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem.



"Chłopi" zostali zrealizowani w technice animacji malarskiej, która podbiła serca fanów na całym świecie już przy poprzedniej produkcji Hugh i DK Welchmanów - filmie "Twój Vincent" . Kosztujące 30 milionów złotych i powstające przez trzy lata dzieło zostało już zauważone i nagrodzone na tegorocznym 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tytuł zdobył tam Nagrodę Specjalną Jury "za unikalną formę filmową" oraz Nagrodę Publiczności, zaś aktorka Kamila Urzędowska , która wciela się w postać Jagny, otrzymała dwie nagrody - Kryształową Gwiazdę Elle oraz "Chopard Loves Cinema". Ponadto Urzędowska znalazła się w prestiżowym gronie Shooting Stars, dziesięciu najbardziej obiecujących gwiazd europejskiego kina.

Najnowszy film twórców "Twojego Vincenta" obejrzało w Polsce już ponad 1,65 mln widzów i jest to najlepszy polski film w box office od czterech lat.