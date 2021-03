​Chevy Chase: Problemy zdrowotne przez alkohol

Chevy Chase, czyli odtwórca niezapomnianej roli Clarka Griswolda w serii "W krzywym zwierciadle", od ponad miesiąca był hospitalizowany. Powodem nie było jednak zarażenie koronawirusem, ale problemy kardiologiczne. Aktor nie wyjaśnił, co mu konkretnie dolegało, ale być może chodziło o przewlekłą niewydolność serca, do której przyznał się dwa lata temu. Ta dolegliwość jest wynikiem długotrwałego nadużywania alkoholu.

Reklama

Chevy Chase wyznał jakiś czas temu, że zdiagnozowano u niego kardiomiopatię alkoholową /Tommaso Boddi/FilmMagic /Getty Images

Chevy Chase dochodzi do siebie w swoim domu pod Nowym Jorku, pośród rodziny, po pięciotygodniowym pobycie w szpitalu. Do tego, że był w szpitalu, aktor przyznał się w rozmowie z serwisem Page Six. Nie wchodził w szczegóły, wyznał jedynie, że przyczyną były "kłopoty z sercem".



Reklama

"Czuję się dobrze. (...) Kręcę się po domu i nigdzie się nie wybieram" - stwierdził. Pytany o to, jak spędza czas, odparł, że czyta i ogląda telewizję. To drugie jest dla niego przykrym doświadczeniem, bo ubolewa nad tym, jak słabe są współczesne produkcje komediowe.



Można się domyślać, co było przyczyną gorszej kondycji 77-latka. W 2018 roku na łamach "Washington Post" komik wyznał, że zdiagnozowano u niego kardiomiopatię alkoholową. Ta choroba serca jest następstwem picia zbyt dużej ilości alkoholu przez długi czas. Po tym, jak jego córka przestała z nim rozmawiać, a żona zagroziła, że go opuści, Chase odstawił alkohol.

Chevy Chase: Król komedii 1 / 14 Chevy Chase stosunkowo późno rozpoczął filmową karierę. Gdy zagrał główną rolę, niezbyt rozgarniętego policjanta prowadzącego wraz z zakompleksioną bibliotekarką (Goldie Hawn) śledztwo dotyczące zamachu na papieża, w komedii kryminalnej "Nieczyste zagranie" (1978), miał już 35 lat. Źródło: materiały prasowe udostępnij

Cóż, jego samopoczucia raczej nie poprawi fakt, że jest nominowany do Złotej Maliny w kategorii najgorszy aktor drugoplanowy za rolę w komedii "Mr. Dundee. Powrót", kontynuacji przygód Krokodyla Dundee. Z początkiem lat 90. kariera Chase'a zaczęła przygasać. Ostatnio mogliśmy go oglądać w serialu "Community" i dostępnej na Netfliksie komedii "Kto się śmieje ostatni?".