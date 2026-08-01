Chciał zostać aktorem, ale nie zdał matury. Nie do wiary, kto mu wtedy pomógł

Tomasz Kot nie kryje, że w młodości nie rozumiał abstrakcyjnych dowcipów. Bawiły go jedynie... suchary. Wszystko zmieniło się, gdy po raz pierwszy obejrzał "Za chwilę dalszy ciąg programu" Wojciecha Manna i Krzysztofa Materny, ale tak naprawdę zaczął śmiać się z surrealistycznych żartów, dopiero kiedy - będąc jeszcze w liceum - poznał Janusza Chabiora.

Tomasz Kot w okularach, z lekkim zarostem, w białej koszuli, na tle rozmytego pomarańczowego tła.
Tomasz KotAnita WalczewskaEast News

Tomasz Kot twierdzi, że przez lata uczył się, jak pokazywać na ekranie emocje.

"Nigdy nie przypuszczałem, że najtrudniejsze jest powstrzymywanie ich" - wyznał w najnowszym wywiadzie, opowiadając o tym, co działo się na planie show "LOL: Kto się śmieje ostatni".

Aktor dorastał w Legnicy, gdzie, jak mówi, śmiano się z mało wyrafinowanych żartów, czyli tzw. sucharów.

"Abstrakcyjne poczucie humoru było mi obce" - powiedział "Twojemu Stylowi".

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Był zachwycony starszym o 14 lat aktorem

Dziś, pytany, kto miał największy wpływ na jego poczucie humoru, Tomasz Kot na pierwszym miejscu wymienia legendarny telewizyjny duet: Wojciecha Manna i Krzysztofa Maternę.

"Pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem 'Za chwilę dalszy ciąg programu' Manna i Materny. Pokazali kalambur - Materna przeskakuje przez ryby rozłożone na asfalcie. Rozwiązanie? Bieg przez płotki. Zwariowałem z zachwytu" - opowiadał aktor w rozmowie z "Twoim Stylem".

Dwóch mężczyzn siedzących obok siebie na scenie, jeden ubrany w czarną pikowaną kurtkę i białą koszulę, drugi w ciemnej koszuli, obaj patrzący w różnych kierunkach ze skupionymi wyrazami twarzy.
Tomasz Kot i Janusz ChabiorTomasz UrbanekEast News

"Nie wiedziałem, że tak można żartować" - dodał.

Tomasz wspomina, że tak naprawdę zrozumiał, co to jest humor abstrakcyjny, gdy poznał Janusza Chabiora, który prowadził w Legnicy Klub Gońca Teatralnego.

"Chodziłem do drugiej klasy liceum. Jasiu, starszy o 14 lat, już wtedy grał epizody w filmach. Jego poczucie humoru to była mieszanka Monty Pythona z Woodym Allenem. Byłem nim zachwycony" - twierdzi Kot.

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Tomasz Kot do dziś przyjaźni się z Januszem Chabiorem

Tomasz Kot bardzo długo nie miał na siebie pomysłu, a gdy wreszcie zdecydował, że zostanie aktorem, okazało się, że nie może podejść do egzaminów do szkoły teatralnej.

"Nie zdałem matury" - zdradził w cytowanym już wywiadzie.

Dzień po ogłoszeniu wyników egzaminu dojrzałości, 19-letni Tomasz wybrał się z Januszem Chabiorem na legnicki rynek, by w jednym z tamtejszych barów "zapomnieć" o swojej porażce.

"Zobaczył mnie siedzącego na rynku z Jasiem dyrektor teatru. Powiedział: 'Przyjdź do mnie jutro, wezmę cię na etat. Zostaniesz adeptem sztuki teatralnej'. I zostałem. Wyprowadziłem się z domu, zamieszkałem w Domu Aktora ze starszymi kolegami z teatru. Byli moimi idolami" - opowiada gwiazdor.

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Tomasz Kot przez dwa lata uczył się aktorstwa pod okiem Janusza Chabiora, a w międzyczasie zdał maturę i dostał się do krakowskiej szkoły teatralnej.

Dziś Tomasz uważany jest za jednego z najlepszych polskich aktorów swojego pokolenia. Osiągnął sukces, ale nie zapomina o ludziach, którzy mu w tym pomogli. Z Januszem - swoim pierwszym nauczycielem i pierwszym recenzentem - wciąż się przyjaźni.

"Folwark zwierzęcy" [trailer]materiały dystrybutora
Źródło: AIM
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