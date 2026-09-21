Chciał zatrudnić swoją byłą żonę, nie wyszło. "To niesie ze sobą bagaż"

"Zwierzęta": Ben Affleck po drugiej stronie kamery

Ben Affleck jest laureatem dwóch Oscarów i trzech Złotych Globów. Widzowie pokochali go za role w takich filmach jak "Zaginiona dziewczyna", "Buntownik z wyboru", "Pearl Harbor", "Operacja Argo", "Hollywoodland" czy "Zakochany Szekspir". Teraz stanie za kamerą filmu "Zwierzęta", który jest jego drugą produkcją zrealizowaną dla Netfliksa. Wcześniejszą był "Łup". Produkcja ta zadebiutowała 16 stycznia 2026 roku.

O czym opowiadają "Zwierzęta"? Po porwaniu syna, kandydat na burmistrza Los Angeles i jego żona zostają wciągnięci w sieć kłamstw i manipulacji. Próbując w pośpiechu zebrać pieniądze na okup, muszą podejmować decyzje, które mogą rozbić ich dotychczasowy świat.

Ben Affleck wcieli się w filmie w głównego bohatera, zastępując tym samym w tej roli Matta Damona.

Niestety, Damon był zmuszony zrezygnować z udziału w filmie ze względu na nałożenie się terminów zdjęć - kręcił bowiem w tym czasie "Odyseję" Christophera Nolana.

"Matt niestety grał w innym, gorszym filmie zatytułowanym "Odyseja". Wybrał gorszego reżysera, gorszy film i mniejszą rolę. Będzie żałował tego wyboru" - żartował w wywiadzie z Entertainment Weekly Ben Affleck.

"Zwierzęta": Ben Affleck chciał zatrudnić byłą żonę. Nie wyszło

Oprócz Damona, w swoim najnowszym filmie Affleck chciał zatrudnić Jennifer Garner, swoją byłą żonę.

Na łamach Entertainment Weeklu opowiadał: "Jen byłaby świetna do tej roli. Miało to też tę inną zaletę - oboje częściej widywalibyśmy się z dziećmi, bo funkcjonujemy w systemie 'tydzień u jednego, tydzień u drugiego'. Pomyślałem, że możemy tak zgrać nasze grafiki, żeby wszystko się udało".

Garner nie była tak pozytywnie nastawiona. Stwierdziła, że "nie chcemy tego robić. To tylko niesie ze sobą bagaż", nawiązując do ich małżeństwa.

"Bardzo chciałbym z nią pracować" - dodał Affleck. "Jest fantastyczna, łączy nas przyjaźń. Jestem jej ogromnie wdzięczny i mamy naprawdę dobre, udane relacje (..)".

"Zwierzęta": kiedy i gdzie oglądać?

"Zwierzęta" zadebiutują w Netfliksie 9 października.

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